إيمانيات

إنّ أبرز ما يعبِّر عن الشخصيّة الإيمانيّة هو الخُلُق الحُسنُ والكريم، الذي يتميّز الإنسان به ويسمو. وقد اختصر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) الإسلام بقوله: «الإسلام حُسنُ الخُلُق». وورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثلاثٌ من لم تكنّ فيه فليس مني ولا من الله عزّوجلّ». قيل: يا رسول الله، وما هنّ؟ قال: «حِلمٌ يردُّ به جهل الجاهل، وحُسنُ خُلُق يعيش به في الناس ـ أن يتميّز بالأخلاق الحسنة التي يعيش فيها مع أهله ومع الناس الذين يعيشون معه ويتعامل معهم ـ وورعٌ يحجزه عن معاصي الله». وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «من حسّن خُلُقه، بلّغه الله درجة الصائم القائم»، فكأن الإنسان الذي يحسّن خلقه مع الناس، قريبين كانوا أو بعيدين، يساوي في درجته عند الله درجة الصائم القائم. وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ العبد ليبلغُ بحُسنِ خُلُقه درجات الآخرة وشرف المنازل وإنّه لضعيف العبادة»، فقد يكون في عباداته ممّن يقتصر على الفرائض فقط، ولكنّ الله تعالى يشرّف منزلته في الآخرة لأنّه حسّن خُلُقه مع الناس.

وورد في الحديث عن الإمام عليّ (عليه السلام): «إنّ من مكارم الأخلاق أن تصل من قَطَعَك ـ سواء كان رحماً أو غير رحم؛ أن تبقي قلبك مفتوحاً لتصله حتى لو قطعك ـ وتعطي من حَرَمَك، وتعفو عمّن ظَلَمك». وعن الإمام الصادق (عليه السلام)، عندما سُئل عن حدّ حُسنُ الخُلُق، قال: «تليّن جانبك، وتطيّب كلامك، وتلقى أخاك ببشر حَسَن»، بحيث عندما تنفتح على الناس تكون مبتسماً، وهذه من صفات النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنّه كان دائم التبسّم للناس.

وفي حديث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حُسنُ خُلقِه»، قبل الصلاة والصوم والحج وأي عبادة أخرى. فالله تعالى يريد للإنسان أن يعيش بين الناس ليكون خيراً لهم كلّهم، وليكون منفتحاً على قضاء حوائجهم. وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن أحبّكم إليّ وأقربكم مني يوم القيامة مجلساً، أحسنكم خُلُقاً، وأشدّكم تواضعاً». وهو ما نقرأه في دعاء كميل بن زياد: «وفي جميع الأحوال متواضعاً». وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «ألا أنبئكم بخياركم؟»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «أحاسنكم أخلاقاً، الموطئون أكنافاً ـ المتواضعون ـ الذين يألفون ويؤلَفون». وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «جعل الله سبحانه مكارم الأخلاق صلةً بينه وبين عباده، فحسبُ أحدكم أن يتمسّك بخُلُقٍ متّصلٍ بالله».

فالمؤمن ذو قلبٍ رحيم، لا مكان فيه للبغض والحقد والكراهية واللّؤم. وفي شهر الله؛ شهر رمضان المبارك، لنتذكّر ما جاء في الحديث الشريف: «من أفضل الأعمال في هذا الشّهر الورع عن محارم الله»، فاكتساب السيِّئات وفعل المحارم منافٍ للخلق الكريم، ومنافٍ للأخلاق الإيمانيّة الهادفة إلى نشر المحبّة والسّلام.

إنّ الصوم يحفِّزنا على أن نتمسّك بالخُلُق الكريم، وأن نبرزه ونحافظ عليه، ونزيد منه ما أمكننا من درجات، فالصائم الذي يؤثّر فيه الصوم، لجهة تعزيز أخلاقيّاته، هو المؤمن اللّيّن الجانب، فلا يصدر عنه الغلاظة والقساوة في الكلام والموقف والشّعور، فهو المحبّب والأنيس للنّفوس وللناس من حوله، وهو الودود المتودِّد للجميع، يعطيهم من مشاعره الطيّبة وكلماته الواعية النّبيلة. والصائم هو من يحيا خُلُق السّماحة، فهو السّموح الذي يتجاوز، ولا يبادل السيِّئة بمثلها، ولا يحمل في صدره غلاًّ لأحد، فقلبه ممتلئٌ رّحمةً ومودّةً وسلاماً ومحبّةً للآخرين.

وها نحن نعيش زمن الصوم، فلنجعل منه محطّةً تدفعنا إلى التخلُّق بأخلاق الله تعالى، والسّعي الدّائم في خطِّ الخُلُق الكريم الذي يقرِّبنا من الناس، فنعيش إنسانيّتنا وأصالتنا تجاههم، ونتقرّب إلى الله تعالى، فنشعر بأنّنا فعلاً عباد لله، وأنّنا طائعون مخلصون، نلتزم حدوده، ونسير في طريق مراضيه.

فلنجرِّب، ونحن الصائمون لله، أنّ نتخلَّق بأخلاقه، ولو بنسبة معيّنة، كي نعيش طهارة الرّوح، وطهارة الشّعور، وطهارة العبادة وصفاءها. فهلّا تخلّقنا بأخلاق الله ونحن في ضيافته حتى نحيا برّحمته. لذلك علينا كمسلمين، أن ننطلق من خلال القيمة الأساسية للإسلام، وهي أن نأخذ بمكارم الأخلاق، لتنطلق بيننا المحبّة والرّحمة والتكافل والتواصل والتضامن في كلّ قضايانا العامة والخاصة، لأنّ الإسلام يريد منّا أن نبني مجتمعاً يتحرك فيه الإنسان على أساس العدل والسلام والتسامح والمحبّة.

