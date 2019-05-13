إيمانيات

صاغ الإسلام العبادات في الشريعة بطريقة ترتقي فيها العبادة تقرّباً إلى الله كلّما زادت من منسوب تقرّبك من أخيك وجارك والناس من حولك... فالله ربط التعبّد له ببناء العلاقات السّليمة والصحيّة داخل المجتمع، وجعل من العبادة منصّة تنمية اجتماعيّة مستدامة ـ لو طبّقت على أصولها وكما أرادها المشرّع.

ولنعلم أنّ كلّ العبادات في الإسلام ليست سلوكيّات منفصلة ومعزولة، ولنأخذ مثلاً الصيام الذي هو بطبيعته عبادة فرديّة ـ حجز الطعام عن جسدك أنت ـ إلّا أنّه تدريب على فتح كوّة في جدار الأنانية الفرديّة: «... إنّما فُرِضَ الصيام ليستوي به الغنيُّ والفقير، وذلك لأنّ الغنيّ لم يكن ليجد مسّ الجوع فيرحم الفقير، فأراد الله سبحانه أن يُذيق الغنيّ مسّ الجوع ليرقّ على الضّعيف ويرحم الجائع». ألاحظتم البعد الاجتماعيّ في الصيام الذي يساهم في ردم الهوّة المعيشيّة بين الناس.

إنّ من أبرز مظاهر العبادة، الصلاة اليوميّة والعامّة، والتي يقوم بها المسلم بشكل فرديّ ومتكرّر، ففي الوقت الذي تعتبر الصلاة عبادة لتحصين النفس وتطهيرها، فإنّها أيضاً عبادة لإعداد الفرد كي يكون ذا بعد اجتماعيّ فاعل. فبمجرّد توجّه المسلم إلى القبلة، فيه مشاركة وجدانيّة يؤدّيها خمس مرّات في اليوم مع مسلمين موزّعين في شتّى بقاع الأرض، وتصل هذه المشاركة إلى أعلى درجاتها في صلاة الجماعة، حين يكون الكتف إلى الكتف، والدُّعاء واحداً، والتّكبير واحداً، والركوع والسجود واحداً، والرجاء واحداً. وفي كلّ هذا مزيد من التّأثير النفسيّ والتربية المجتمعيّة التي تولّد التراحم قبل التّلاحم والتّعاضد. فصلاة الجماعة ليست شكلاً فقط كما يظنّها البعض، إنّما هي شكل يستند إلى الكثير من المفاهيم التربويّة على الصعيد الاجتماعيّ والسياسي والاقتصادي، وقد عوّل الإسلام على صلاة الجماعة للقيام بهذا الدّور، كونها تتمّ بشكل يوميّ ومتكرّر، وكونها متيسّرة الحصول في أيّ مكان، حتى ولو داخل البيت الواحد، ما يشير إلى دورها في تماسك الأفراد، بدءاً من العائلة الواحدة، وصولاً إلى المجتمع ككلّ.

إنّ التّنادي لصلاة الجماعة والحرص عليها، كفيل بأن يبقي المجتمع المؤمن متراصّاً، ويؤمّن للإنسان حاجاته الاجتماعيّة الجمّة، فالإنسان كائن اجتماعيّ، يحتاج إلى أن يَدعم وأن يُدعَم، وأن يَرحَم وأن يُرحَم، وأن يتواصل ويستمع ويفضفض، ويحتاج إلى من يبتسم في وجهه ومن يدعو له، كلّ هذا ينعكس حالات إيجابيّة داخل النفس، ويؤمِّن التّوازن ويبعد القلق والتوتّر... والصلاة هي خير نادٍ لتأمين هذه الحاجات. أمّا الأحاديث التي أكّدت صلاة الجماعة وحثَّت عليها، فهي كثيرة، عكست بعمق دعوة المسلمين إلى عدم الاستخفاف بها. فقد ورد في الحديث: «من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة، كان له بكلّ خطوة سبعون ألف حسنة، ويُرفع له من الدرجات مثل ذلك، فإن مات وهو على ذلك، وكّل الله به سبعين ألف ملك، يعودونه في قبره، ويُبشّرونه، ويؤنسونه في وحدته، ويستغفرون له حتى يُبعث».

وفي الحديث أيضاً: «إنّ الله يستحي من عبده إذا صلّى في جماعة، ثمّ سأله حاجة، أن ينصرف حتى يقضيها». وفي حديث آخر: «من توضّأ في بيته فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد، فهو زائر الله، وحقّ على المزور أن يكرم الزّائر».

صلاة الجماعة هي صمّام أمان لمجتمعنا، للخروج من فرديتنا وأنانيتنا، وهي وسيلتنا لنبلغ أعلى الدّرجات التي أشار إليها الله عندما قال: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ) (النور/ 36). فهنيئاً لكلّ الذين يحرصون عندما يرتفع الأذان، أن يبادروا ليقفوا بين يدي الله بصفوفهم المتراصّة، لا يشغلهم عن ذلك لهو ولا تجارة ولا بيع، فهؤلاء هم المصلحون.

