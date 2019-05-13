إيمانيات

يقع الإنسان تحت تأثير الذنوب والمعاصي، بما يجعله ينحرف عن خطّ الهداية، ويوقعه في براثن الشيطان. ولكن الفرصة تبقى قائمة حتى يتوب إلى ربّه الذي يقبل توبته النصوح، ويعيده إلى دائرة رحمته ورضاه وعفوه. إنّ للاعتراف في أعماق النفس معنى التنفّس في الهواء الطلق، لأنّ الخطيئة في إحساس الذات معنى الاختناق، إذا كان الإنسان يحس بالمسؤولية، ولا سيّما إذا كانت أمام الله الرحمن الرحيم الخالق الرازق المدبّر، الذي لابدّ من أن يشعر الإنسان بالخجل والضيق والبشاعة الأخلاقية في خطيئته تجاهه، لأنّها تمثل مقابلة الإحسان بالإساءة، وقد لا تقتصر المسألة على الخطيئة في الحاجة إلى الاعتراف، فهناك الأسرار الخفية التي يملكها الشخص، في ما يختص أو في ما يتصل بحياة الآخرين، مما قد لا يطيق الاحتفاظ به، لخطورته أو لغرابته، بحيث يحس بالحاجة إلى أن ينفس عن صدره بالحديث عنه، بشرط أن يكون من الذين يحفظون للأسرار سلامتها.

وإذا كان الاعتراف يمنح الإنسان الراحة النفسية، فإنّه يعبّر عن ثقل الشعور بالذنب، ليتحوّل إلى حركة داخليةٍ للتحرر منه في عملية تصحيح للموقف وتغيير للذات.. وهكذا يتمثل طلب التوبة كنتيجة طبيعية للاعتراف، باعتبارها وسيلةً للخروج من مأزق الذنب، وخطوةً في تصحيح خط السير، وحركة في تغيير الذات، وسبيلاً للسموّ بالنفس إلى سماوات الروح ومواقع القرب من الله، حيث يطل الله عليها بالمغفرة والرضوان من عليائه في آفاق القدس المطلق.

يقول الإمام زين العابدين (عليه السلام) في دعاء له: «اللّهُمَّ إنَّهُ يَحْجُبُني عَنْ مَسْألَتِكَ خِلالٌ ثَلاثٌ، وتَحْدُوني عَلَيْهَا خَلَّةٌ وَاحِدَةٌ، يَحْجُبُني أمرٌ أمَرْتَ به فَأبطَأتُ عَنْهُ، ونَهْيٌ نَهْتَني عَنْهُ فأسْرَعْتُ إليه، وَنِعْمَةٌ أنْعَمْتَ بِهَا فَقَصَّرْتُ في شُكْرِهَا، ويحْدُوني عَلَى مَسْألِتَكَ... تَفَضُّلُكَ عَلَى مَنْ أقْبَلَ بِوَجْهِهِ إليْكَ، وَوَفَدَ بِحُسْنِ ظنِّهِ عَلَيْكَ، إذ جميعُ إحسَانِكَ تفَضُّلٌ، وإذْ كُلُّ نِعَمِكَ ابْتِدَاءٌ. فهَا أنَا ذَا يَا إلهي واقِفٌ بِبَابِ عِزِّكَ وُقُوفَ المُسْتَسْلمِ الذَّليلِ، وسَائِلُكَ عَلَى الحَياءِ مِنٍّي سُؤالٌ البَائِسِ المُعيل، مُقِرٌّ لَكَ بأنّي لَمْ اسْتَسْلمْ وَقْتَ إحْسَانِكَ إلاّ بالإقْلاعِ عَنْ عِصْيَانِكَ، ولم أخْلُ في الحَالاتِ كُلِّها مِنِ امْتِنَانِكَ، فَهَلْ يَنْفَعُني - يا إلهي - إقْرَارِي عِنْدكَ بِسُوءِ مَا اكْتَسَبْتُ؟ وَهَلْ يُنجيني مِنْكَ اعْتِرَافي لَكَ بقَبيحِ مَا ارْتَكبْتُ؟ أمْ أوْجَبْتَ لي في مَقَامِي هذا سَخَطَكَ؟ أمْ لزمَنِي في وَقْتِ دُعائي مَقْتُكَ؟ سُبْحانَكَ لاَ أيْأسُ مِنْكَ، وَقَدْ فَتحْتَ لي بَابَ التَّوْبَةِ إليْكَ».

وفي هذا الدُّعاء، حركةٌ لاهثةٌ نحو الوصول إلى المغفرة، وأسلوب متنوّع في الاعتراف، ولهيبٌ يتصاعد، وصراخٌ يعلو، وروح تهفو، وقلبٌ يبكي، وعينٌ تدمع، وقلقٌ يتوزع معناه الخوف والرجاء، وحيرةٌ تتردّد في الشعور، وعلامات استفهام تبحث عن جواب، وثقة بالله كما لو كان العذاب لا معنى له عنده، لأنّه أعظم وأرحم من أن يعذّب الخاطئين من عباده، وخوفٌ منه كما لو كانت المغفرة شيئاً لا رجاء فيه.

المهم أن نتحلى بشجاعة الاعتراف أمام الله تعالى بخطايانا، وأن نعاهده على التوبة النصوح والعمل الصالح، والاستفادة من كل الفرص التي نصحح فيها علاقاتنا وأوضاعنا بما ينسجم مع إرادة الله وحدوده، وبما يسمو بنا وينقلنا من ذلّ الخطيئة إلى عزّ العفو والطاعة والرضوان، لأننا أمام ما نعيش من مشاكل، وما يحوطنا من خطايا، بحاجة إلى الاعتراف كي نكفّر عن خطايانا، ونتطهّر منها بطلب التوبة والعفو والمغفرة والصفح، ونعم بالله الغفور التواب الرحيم.

وفي ضوء ذلك، فإنّ التوبة لا تحمل معنى الهروب، بل تمثّل معنى الإرادة الفاعلة التي تجعلنا نواجه الموقف بقوَّة، من خلال الطمأنينة الهادئة الآمنة بأنّ الله قد ألغى لنا كلّ ذنوبنا، وجعلنا ننفتح على يوم القيامة كمن لا ذنب له، فلا يوقفنا على ذنب اكتسبناه ليؤنّبنا أو ليبكتنا عليه، ولا معصية اقترفناها ليعذّبنا عليها هناك عندما يقوم الناس لربّ العالمين، ليبلو أخبارهم، وليفضح أسرارهم، ويكشف أستارهم. إنّنا نتوسّل إليك، وأنت الذي سترت علينا ما فعلناه، فلم تطلع عليه أحداً من هؤلاء الذين جعلتهم شهداء على خلقك، أن تديم لنا هذه الرعاية الإلهية، لتستر علينا في الآخرة كما سترت علينا في الدنيا، لأنّنا انطلقنا من مواقع الخطيئة إلى مواقع التوبة.

يقول الإمام زين العابدين (عليه السلام) في أدعية الصحيفة السجادية: «وإذَا انْقَضَت أيّامُ حيَاتِنَا، وتصَرَّمَتْ مُدَدُ أعْمَارِنا، واسْتَحْضَرَتْنَا دَعوَتُكَ التي لابُدَّ منْهَا ومِنْ إجابَتِها، فصلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِهِ، واجْعَلْ خِتَامَ ما تُحْصي علَيْنَا كتَبَةُ أعْمَالِنا تَوْبَةً مقْبُولَةً لا تُوفِفُنا بعْدَها علَى ذنْبٍ اجْتَرحْنَاه، ولا مَعْصِيةٍ اقْتَرَفْنَاها، ولا تكشِفْ عَنّا سِتْراً سَتَرْتَهُ علَى رُؤوسِ الأشْهَادِ يَوْمَ تَبْلُو أخْبَارَ عِبَادِكَ، إنّكَ رَحِيمٌ بِمَنْ دَعاكَ ومُسْتَجيبٌ لِمَنْ نَادَاك».

لقد دعوناك ـ يا أرحم الراحمين ـ فارحمنا، ولقد ناديناك ـ وأنت الذي تستجيب لنداء المؤمنين من عبادك ـ فأجبنا، إنّك رحيم بمن دعاك، ومستجيب لمن ناداك.

