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أداء الواجبات بشروطها

عمار كاظم
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الإثنين 13 مايو 2019

هذه جولة ابتهالية في آفاق الصلوات المفروضه في كلّ يوم التي تمثل القاعدة التي يرتكز عليها التطلع الروحيّ إلى آفاق الله، والعروج الفكريّ إلى مواقع رحمته، والانفتاح القلبيّ على كلّ ساحات قدسه.. حيث يتحدث الإنسان من خلالها إلى ربه في مناجاته وتسبيحه وتكبيره وحمده وتهليله، ويقف بين يديه خاشعاً في قيامه وركوعه وسجوده.. وليعيش في نهاياتها السلام على النبيّ وعلى جميع عباد الله الصالحين.. لتكون برنامجاً روحيّاً عمليّاً متحركاً مع آناء الليل وأطراف النهار، فتتحول إلى حزام روحيّ يحيط بالإنسان في جميع أوضاعه ليقيه من الانحراف عن الخط المستقيم. إنّه الابتهال الخاشع إلى الله أن يوفق الإنسان للإخلاص للصلاة بجميع حدودها الزمنية والعملية، حتى ترتفع بروحه إلى الله من خلال كلّ منازلها ومواقعها وفواضلها وطهورها الذي يجمع إلى طهارة الروح طهارة الجسد، لتنفتح الصلاة المفروضة على الصوم المفروض فتزيده روحانية وعبودية لله فتقربه إلى خط التقوى الذي هو الهدف الكبير للصوم، كما هو الهدف الكبير لجميع العبادات.


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