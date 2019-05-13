إيمانيات

إنّ الله سبحانه وتعالى قد جعل التعبد فروعاً وأصولاً، عامة وخاصة، شاملة ومحددة، مطلقة ومقيدة، من التكاليف التي فرضها وحضّ عليها، وسبب القيام بمضامينها الصحيحة فوزاً عظيماً، وفي الابتعاد أو التجنب بغير عذر، معصية تكون، سبباً للعقاب بنار «وقودها الناس والحجارة». لكنّه، سبحانه وتعالى، جعل الصوم له، وهو يجزي به، وما ذلك إلّا من رحمته الواسعة التي وسعت كلّ شيء. جعلنا الله من الصائمين المخلصين والقائمين القانتين بالصيام فإنّه جنّة من النار، وهو حبل الالتجاء إلى الله، وفيه صفاء القلب وعمارة الظاهر والباطن والشكر على النعم وهو سبب لمضاعفة الحسنات وتخفيف السيئات وهو باب واسع من أبواب الخير والبركة، وفيه غير ذلك من الفوائد الجليلة والأجر العظيم. ولأهمية الصيام عند الله سبحانه وتعالى ولما يمثله من علاقة مع الخالق عزّوجلّ فرضه الخبير الحكيم على عباده جميعاً ومنذ أن بعث الله الأنبياء لهداية البشر، فانظر إلى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة/ 183). وورد عن نبيّ الرّحمة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «لكلّ شيء زكاة وزكاة الأجسام الصيام». وقال أمير المؤمنين وسيِّد الوصيّين (عليه السلام): «... وصوم شهر رمضان فإنّه جنّة من العقاب».

إنّ الله العزيز الحكيم لم يوجب على عباده ما فرض عليهم وكلفهم به لهواً أو عبثاً فإنّه تعالى عن ذلك علواً كبيراً، بل إنّما فرض ذلك لمصلحة إمّا ظاهرة واضحةً وإمّا خافية باطنة، فلننظر إلى جواب إمامنا الصادق (عليه السلام) عندما سأله أحد أصحابه المخلصين وهو هشام بن الحكم عن علة الصيام فقال (عليه السلام): «إنّما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك أنّ الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، لأنّ الغني كلما أراد شيئاً قدر عليه، فأراد الله تعالى أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع». فما ذكره الإمام الصادق (عليه السلام) في هذا الحديث هو إحدى الحِكَمِ التي جعلت للصيام، وهناك حكم أخرى ذكرها الأئمة (عليهم السّلام) في روايات أخرى، فقد ورد عن إمامنا الرضا (عليه السلام) أنّه قال: «إنّما أمروا بالصوم لكي يعرفوا ألمّ الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً صابراً على ما أصابه من الجوع والعطش، فيستوجب الثواب، مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات ويكون ذلك واعظاً لهم في العاجل ورائضاً لهم على أداء ما كلفهم ودليلاً لهم في الآجل وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدُّنيا فيؤدوا إليهم ما افترض الله لهم في أموالهم». فعلينا باحترام شهر رمضان وتقديره فإنّه شهر الله وهو سيِّد الشهور وهو الشهر الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهو شهر العفو والرّحمة وشهر العبادة والدُّعاء والاستغفار والتوبة. وقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «شهر رمضان شهر الله عزّوجلّ وهو شهر يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات وهو شهر البركة وهو شهر الإنابة وهو شهر التوبة وهو شهر المغفرة وهو شهر العتق من النار والفوز بالجنّة». فلنغتنم هذه الفرصة ولندع الله بفنون الدعوات ونسأله التوفيق لطاعته والعصمة عن معصيته، ونستغفر فيه لذنوبنا ونتب إليه من خطئنا ونشتغل فيه بذكر ربنا تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه. ونكثر فيه من تلاوة القرآن فإنّه قد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّ لكلّ شيء ربيعاً وربيع القرآن شهر رمضان. ونسئل فيه حوائجنا فإنّ الدعاء فيه مستجاب، ونتصدق فيه على الفقراء فإنّ الثواب فيه مضاعف. وإذا صمنا فلتصم معنا أعضاؤنا وجوارحنا من المآثم وارتكاب المحارم، ونجتنب الخوض في الشبهات، ولنصم لله بقلب خالص، ولنعلم أنّ الله إنّما يتقبل من المتقين، «وقد سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) امرأة تسب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بطعام فقال لها: كلي: فقالت: إني صائمة، فقال: كيف تكونين صائمة وقد سبتِ جاريتك؟ إنّ الصوم ليس من الطعام والشراب فقط».

ولنتأمل في هذا الحديث الجميل المليء بالمعاني الجليلة والغزير بالمواعظ العظيمة فقد ورد أن إمامنا الصادق (عليه السلام) قال: «إنّ الصائم ليس من الطعام والشراب وحده إنّما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو الصمت الداخل، أما تسمع قول مريم بنت عمران: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) (مريم/ 26)، يعني صمتاً، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تضاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة والزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر واجتنبوا قول الزور والكذب والفراء والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه، راجين خائفين راغبين راهبين قد طهرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخبّ ونظفت الجسم من القاذورات، تبرأت إلى الله من عداه، وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية، وخشيت الله حقّ خشيته في السر والعلانية، ووهبت نفسك لله في أيّام صومك، وفرغت قلبك له، ونصبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه، فإذا فعلت ذلك كلّه فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع لما أمرك، وكلما نقصت منها شيئاً مما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك إلى أن قال «إنّ الصوم ليس من الطعام والشراب، إنّما جعل الله ذلك حجاباً مما سواها من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصوم، ما أقل الصوّام وأكثر الجوّاع». ورزقنا الله خير هذا الشهر وبركاته أنّ لليالي هذا الشهر وأسحاره فضيلة خاصة، فعلينا بالإكثار فيها من العبادة والتهجد وقراءة القرآن والأدعية لاسيّما ما ورد منها في خصوص تلك الليالي كدعاء الافتتاح ودعاء البهاء وأبي حمزة الثمالي وغيرها، وعلينا الاهتمام والترقب لليلة القدر التي جعلها الله خيراً من ألف شهر والتي فيها تتنزل الملائكة والكتبة إلى السماء الدُّنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد. فلنتعاهد أمرها ولنحيها بالصلاة والدُّعاء وقراءة القرآن، ولنأت بالأعمال الواردة في تلك الليالي من غسلٍ واستغفار وغيره.

