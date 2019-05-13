عربيات ودوليات

جاب عشرات الآلاف من المتظاهرين شوارع لندن أول من امس في مسيرة حاشدة تلبية لدعوة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا والمنظمات المتحالفة معه، إحياء للذكرى الـ71 لذكرى النكبة التي تتزامن مع الحديث عن صفقة تآمرية جديدة يخطط لها لتصفية القضية الفلسطينية.

وتقدم هذه المنظمات حملة التضامن البريطانية مع فلسطين والرابطة الإسلامية في بريطانيا وتحالف «أوقفوا الحرب».

وكان لافتا مساهمة فلسطينيي بريطانيا من جميع التيارات والاتجاهات السياسية جنبا إلى جنب، تتوسطهم الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي ألهبت مشاركتها حماسة المتظاهرين. وحملت التميمي في تصريح لقناة «الجزيرة» بريطانيا مسؤولية عن نكبة الشعب الفلسطيني، وقالت إنها جاءت إلى قلب لندن لتقول للمملكة المتحدة إن عليها الاعتذار عن الجريمة التي ارتكبتها بحق شعبها، والعمل على تخليص الفلسطينيين من هذا الاحتلال العنصري الفاشي.

من جهته، أكد السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط رفض الفلسطينيين قيادة وشعبا وبشكل مطلق كل ما يتم تسريبه حول «صفقة القرن» المشبوهة.

وحيا زملط المتظاهرين شاكرا على وجه الخصوص المتضامنين الأجانب الذين وصفهم بالأبطال المناصرين لقضية فلسطين العادلة، التي تعني الضمير الإنساني كله وليس الفلسطينيين وحدهم.

من جانبه، اتهم المتحدث الإعلامي باسم المنتدى الفلسطيني عدنان حميدان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بالانحياز للاحتلال الإسرائيلي.

وندد بتجاهل ماي للأصوات الهادرة من المتظاهرين المطالبين بالتوقف عن تسليح الاحتلال ودعمه، واستمرار لندن في تجاهل جريمة الاحتلال البشعة قبل أيام بحق الرضيعة صبا أبو عرار وقبلها الآلاف من الأطفال الفلسطينيين.

أما النائب العمالي ريتشارد بورغن فرأى في الحشود المشاركة رسالة دعم واضحة لمشروع حزب العمال القائم على اعترافه بدولة فلسطين، مؤكدا حق الفلسطينيين بالعيش بأمان وسلام.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما وصفوه بخططه المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية، داعين إلى دعم حركة مقاطعة الاحتلال. وتميزت المظاهرة بمشاركة واسعة لأطفال الجيل الثالث من فلسطينيي بريطانيا، حيث هتفت الطفلة بيسان عايش باللغة الإنكليزية منددة بالاحتلال ومطالبة حكومة بلادها بريطانيا بالتوقف عن دعم دولة تقتل الأطفال. ورفع المتظاهرون شعارات ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخططه المشبوهة ضد الفلسطينيين داعين لدعم حركة مقاطعة الاحتلال.

