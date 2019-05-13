عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: كشف جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، أن الأمر الوحيد الذي لن تفرط به إدارة دونالد ترامب في خطة التسوية التي تعدها «صفقة القرن» هو أمن إسرائيل.وقال غرينبلات لقناة «فوكس نيوز» الإخبارية، إن الخطة التي تعدها إدارة بلاده ستنشر بعد عيد الفطر عند المسلمين، وعيد نزول التوراة «شفوعوت» عند اليهود، وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

وسئل غرينبلات أثناء المقابلة حول إعلان السلطة رفض خطة السلام الأميركية حتى قبل نشرها فأجاب أنه «يأمل أن تتاح للشعب الفلسطيني الفرصة للتعرف على الخطة».

وأعرب المبعوث الأميركي، عن أمله في أن توافق السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف على قراءة تفاصيل الخطة وقال «إنه أمر محبط للغاية بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، لقد التقيت بالكثير منهم، وهذه هي الرسالة التي ينقلونها إليّ، وهم يدركون أن بعض جوانب الخطة قد لا تعجبهم، ولكنهم غاضبون لأن قادتهم يقولون إنهم لن يناقشوها إطلاقا».

وأضاف غرينبلات أن خطة السلام ستتناول جميع القضايا الأساسية، مؤكدًا أنها خطة سياسية واقتصادية على حد سواء وقال «بعد أن يطلع الجميع على مضمون الخطة والأفكار المطروحة فيها، سيبقى هناك طريق طويل قبل توقيع الاتفاق النهائي القائم على أساسها، وعلى الأطراف نفسها التفاوض» عليها. وأكد غرينبلات أن «الشيء الوحيد الذي لن تفرط به إدارة ترامب هو أمن إسرائيل».

