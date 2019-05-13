عربيات ودوليات

وافق مجلس النواب المصري بصفة رسمية على زيادة المعاشات العسكرية، أسوة بالمعاشات المدنية، ونص مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في المادة الأولى على أن تزيد المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2019 على أن تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.

وأوضحت لجنة الدفاع والأمن القومي أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2019، وتُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيها تسعمائة جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

وأوضح رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، أنه تم أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني بشأن هذا القانون وفقا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة عامة لاحقة كونه من القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

من جانب آخر، نفى عبد العال مناقشة المجلس لقانون إيجار الأماكن القديمة قائلا: «هذا أمر غير صحيح على الاطلاق».

وأشار عبد العال إلى إن مشروع قانون الإيجار القديم غير مطروح على جدول أعمال المجلس خلال الفترة الحالية.

وأوضح رئيس البرلمان أن المجلس لن يناقش قانون الإيجار القديم إلا بعد طرحه للحوار المجتمعي حتي يخرج بصياغة توافقية، مضيفا: «يجب أن يكون النواب حريصون عند الإدلاء بأي تصريحات، لأنه مسؤول وحديثه ينعكس على المجلس كله، فلا تخصموا من الدور الايجابي للمجلس».

وحذر عبد العال من أن مثل هذه التصريحات تثير البلبلة في الرأي العام، قائلا: «كلنا نعمل على بناء الدولة المصرية الحديثة بمبدأ الديموقراطية وتكافؤ الفرص».

ومازح رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس، أثناء مطالبته لهم بالالتزام بالهدوء خلال أولى الجلسات العامة التي تعقد في شهر رمضان المبارك ، بقوله: «حتى فى رمضان مش بتبطلوا نميمة».

