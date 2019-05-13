عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع فضائي جديد، وهو نظام فضائي استخباراتي للرادار «ليانا»، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء امس.ووفقا لوزارة الدفاع، يتيح نظام «ليانا» مراقبة سطح الأرض بالكامل تقريبا، ويشمل مجموعة أقمار صناعية تقع في مدارات يبلغ ارتفاعها حوالي 100 كيلومتر، وسينتهي تشكيلها هذا العام، عندما يتم اطلاق مركبتين فضائيتين من طراز «لوتوس-اس» الى المدار، مع معدات الكشف ومراقبة المواقع على الأرض. والمعدات التي سيتم نشرها في الفضاء تسمح باكتشاف جسم على سطح الأرض وتوجيه أسلحة صاروخية عالية الدقة عليه.

