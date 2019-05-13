عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: حذر قائد قوات الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي الولايات المتحدة من أنها «لا تملك القدرة أو الجرأة على شن حرب على ايران» مؤكدا أن «حاملات الطائرات الأميركية ليست محصنة» في حين دعا الرئيس الايراني حسن روحاني الى الوحدة في مواجهة ما وصفها بـ»حرب غير مسبوقة» تتعرض لها الجمهورية الاسلامية.

ووفقا لوكالة «فارس» الايرانية للأنباء، فقد حضر سلامي صباح امس اجتماعا مغلقا في مجلس الشورى (البرلمان)، حيث قدم تقريرا بشأن برامجه في الفترة المقبلة.

ونقلت الوكالة عن عضو البرلمان محمد علي بورمختار قوله ان اللواء سلامي أكد أن ارسال حاملة طائرات أميركية الى المنطقة ليس سوى حرب نفسية، تسعى أميركا من ورائها لتخويف الشعب وبعض المسؤولين العسكريين من وقوع الحرب.

ووفقا للنائب بورمختار، فان سلامي يرى أن الحرب الأميركية ضد ايران غير ممكنة اذ لا تملك الولايات المتحدة القدرة أو الجرأة على شن الحرب، موضحا أن «ما يمنع ذلك هو قوة القوات المسلحة الايرانية من جانب ونقاط ضعف حاملات الطائرات الأميركية من جانب آخر، لذا فان أميركا لن تقدم على مثل هذه المخاطرة».

وقد أرسلت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» الى الشرق الأوسط بالاضافة الى قاذفات من طراز «بي-52» كما قررت في وقت لاحق ارسال السفينة الحربية «أرلنغتون» الى المنطقة.

وفيما بدا ردا مباشرا على الحشود العسكرية الأميركية وتحسبا لمواجهة محتملة، أفادت شبكة «سي ان ان» بأن ايران حركت صواريخ بالستية قصيرة المدى وصواريخ كروز على متن قوارب صغيرة للحرس الثوري في مياه الخليج.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية ان ايران تمثل تهديدا نشطا للولايات المتحدة وتثير الفوضى في الشرق الأوسط، وأضاف أن الادارة الأميركية تعزز قدراتها للرد على أي عمل عدائي قد تقوم به ايران، ولهذا السبب تم ارسال حاملة الطائرات وأسلحة أخرى الى المنطقة.

الى ذلك دعا الرئيس الايراني حسن روحاني الى الوحدة بين الفصائل السياسية في البلاد لتجاوز الظروف التي قال انها ربما تكون أصعب من الأوضاع خلال الحرب مع العراق في الثمانينيات حيث تواجه بلاده تشديدا في العقوبات الأميركية ونقلت وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للأنباء عن روحاني قوله «لايمكن قول ما اذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب (1980-1988) لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع بنوكنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السلاح». وأضاف «ضغوط الأعداء حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا الاسلامية.. لكني لا أيأس ولدي أمل كبير في المستقبل وأعتقد أننا يمكن أن نتجاوز تلك الظروف الصعبة شريطة أن نتحد».

من جهته قال مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان مهلة الشهرين التي حددتها ايران للأوروبيين للوفاء بالتزاماتهم في اطار الاتفاق النووي أمر محسوم وانه بانتهائها ستبدأ ايران اجراءات لتقليل التزامها بالاتفاق في اشارة الى امكانية العودة الى تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر والحشد العسكري الأميركي في المنطقة.

وأضاف أن على الأوروبيين التحرك بشكل جدي وفعال وتفعيل الآلية المالية التي تسمح لطهران بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تستهدف وقف صادراتها من النفط كليا، بسرعة وضمان خطوط ائتمان تشمل كل القطاعات بما فيها تلك الخاضعة للعقوبات.

وأكد المسؤول الايراني أن الحل لايكمن في الوساطات أو الاتصال الهاتفي وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لديه أيضا الأرقام الهاتفية للايرانيين فيما يبدو ردا على ما أفادت به شبكة «سي أن أن» الأميركية من أن البيت الأبيض حدد رقما هاتفيا خاصا عن طريق سويسرا، في حال رغب الايرانيون الاتصال بالرئيس الأميركي.

في المقابل وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لو دريان تهديد ايران بتعليق تنفيذ بعض التعهدات التي كانت قطعتها في اطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بأنه «رد فعل سيئ» من جانبها داعياً طهران الى اظهار «نضج سياسي». وقال لودريان في مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية ان «رد فعل ايران كان سيئاً في مواجهة القرار الأميركي السيئ بالانسحاب من اتفاقات فيينا وزيادة العقوبات».

