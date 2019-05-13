عربيات ودوليات

باريس الوكالات: رأى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، أن الدعوات للمواجهة والصدام بين الدول يمكن أن تؤدي الى فوضى دولية محملا الرئيس الأميركي المسؤولية الأكبر عن ذلك. وقال الوزير في مقابلة مطولة مع صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية «يدعو البعض الى عدم اعتماد وقيام العلاقات بين الدول على التعاون، بل على المواجهة بين الدول. نجازف بالتحول الى شكل من أشكال الفوضى الدولية» وأشار الوزير الفرنسي كذلك، الى دائرتين مهمتين في العلاقات بين الدول، يمكن أن تؤثرا على الأمن الدولي.

وقال لودريان: « تحطم في الوقت الراهن، المبادئ والأسس الرئيسة للحياة الدولية، وتحول الى أجزاء... ولم تعد المؤسسات والمعاهدات والوعود السابقة والحدود تحظى بالاحترام» ورأى الوزير الفرنسي، أن الذنب في ذلك، يقع على عاتق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولكن «الصين وروسيا قد تكونان أيضا، ضالعتين في الاخلال بهذه التوازنات».

