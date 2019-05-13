عربيات ودوليات

القدس الوكالات: أكد وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتس أن ايران قادرة على اطلاق صواريخ على اسرائيل، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن بسبب العقوبات الأميركية. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» امس عن شتاينتس القول «الأمور تزداد توترا. ولا أستبعد أي شيء. يمكن لايران اطلاق صواريخ على اسرائيل». وأوضح أنه لا يستبعد أيضا شن ايران هجوما على اسرائيل بالوكالة عبر حزب الله في لبنان والجهاد الاسلامي في قطاع غزة. يأتي هذا في ظل ارتفاع حدة التوترات بين الولايات المتحدة وايران، خاصة في ظل العقوبات الأميركية الأخيرة على صادرات النفط والتعدين الايرانية، ورد ايران بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي كانت توصلت اليه مع القوى العالمية الكبرى عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة بصورة أحادية.

الى ذلك كشف موقع الكتروني محسوب على الاستخبارات الاسرائيلية بأن تعزيز واشنطن قواتها في الشرق الأوسط يهدف لصد هجوم ايراني محتمل بدعم من ميليشيات عراقية على قاعدتها في التنف بسورية والرد عليه.

وذكر موقع «ديبكا» العبري استنادا الى أقوال مصادر عسكرية واستخباراتية، أن سبب الاجراءات الأميركية الأخيرة المعادية لايران وبينها زيارة مفاجئة قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للعراق الثلاثاء الماضي وارسال سفن حربية أميركية الى الخليج ونشر صواريخ «باتريوت» وقاذفات «بي-52» النووية في المنطقة وتحذير بومبيو ايران وو«كلائها مهما كانت هويتهم» من مهاجمة المصالح الأميركية وتهديدها برد سريع وحاسم، سببه زيادة المعلومات الاستخباراتية التي تلقاها قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي ومفادها أن حركة «عصائب أهل الحق» العراقية بزعامة قيس الخزعلي تستعد لمهاجمة القاعدة الأميركية في منطقة التنف الواقعة عند مثلث الحدود العراقية السورية الأردنية.

وبحسب الموقع كانت هذه المعلومات الاستخباراتية موضوع المناقشة الرئيسي في اجتماع سري طارئ عقد يوم 29 أبريل الماضي في مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وحضر الاجتماع كل من وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية جوزيف دانفورد، ومديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبيل، ومدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس.

كما أشار «دبيكا» الى أن ايران زودت «عصائب أهل الحق» بصواريخ باليستية من نوع «فاتح - ذو الفقار» قادرة على استهداف مواقع أميركية أخرى في الشرق الأوسط في حال فشلت خطة مهاجمة التنف أو تم الغاؤها.

