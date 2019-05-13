عربيات ودوليات

لندن الوكالات: كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية عن تفاصيل جديدة بشأن كيفية التعرف على السفاح الارهابي في تنظيم «داعش» محمد اموازي المعروف باسم «الجهادي جون»، الذي قتل في سورية عام 2015. واشتهر اموازي بفيديو مصور عام 2014 يظهر فيه وهو ملثم ويحمل خنجرا، بينما يجثو على ركبتيه أمامه المراسل الصحافي الأميركي جيمس فولي، قبل أن يذبحه في مدينة الرقة شمالي سورية التي كانت تعتبر معقلا للتنظيم الارهابي.

وذكرت أنه «مع وجود قليل من الأدلة لتحديد هوية القاتل جون ركز محللو الاستخبارات البريطانية على لهجته وحركة يده اليسرى التي كان يحمل فيها سكينا» كما عمد رجال الاستخبارات البريطانية الى تحليل وقفته ووضعية جسمه وملامح يده اليسرى التي أظهرت تطابقا مع صور أرشيفية كانت تحتفظ بها الأجهزة الأمنية للموازي قبل سنوات من ذهابه الى سورية. وفي غضون شهر من لقطات قتل فولي نشر «الجهادي جون» مقطعي فيديو آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، قام فيهما بقطع رأس الصحافي الأميركي ستيفن سوتلوف وعامل الاغاثة البريطاني دافيد هينز.

وفي مساء 12 نوفمبر 2015 تلقى مسؤولو «البنتاغون» معلومات استخبارية عن تحركات اموازي وأرسل الجيش طائرة دون طيار لمتابعة سيارته عن بعد، وبعد 45 دقيقة من القيادة خرج من السيارة. وقال ستيف وارن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في ذلك الوقت الذي كان في مركز العمليات «بسبب عتمة الليل كنا نستخدم الأشعة تحت الحمراء. لا يمكنك رؤية وجهه، لكن يمكننا أن نرى تحركاته». وأوضح وارن أنه في غضون 15 ثانية، باغت صاروخ اموازي فأرداه قتيلا على الفور.

وقال روبرت هانيغان، المدير السابق لجهاز الاستخبارات البريطاني «لقد كنا في سباق لمعرفة هويته من خلال الدقيق في حجمه ويديه لكن قبل كل شيء كان ما يهمنا صوته، الذي جعل التعرف عليه سهلا للغاية». وجاءت تصريحات هانيغان ضمن فيلم وثائقي يتحدث فيه أيضا مجموعة من المسؤولين السابقين في مكافحة الارهاب في الجيشين البريطاني والأميركي.

وذكر المسؤولون البريطانيون أن أجهزة الأمن لم تكن تعتبر اموازي «هدفا عسكريا كبيرا»، الى حين قتله الصحافي فولي وأوضحوا أنه كان مجرد واحد من عدة مئات من المتشددين الذين فروا من بريطانيا الى سورية والعراق، للانضمام الى «داعش» وأصبح اموازي الذي قتل في عمر 29 عاما وهو من شمال غربي لندن محط اهتمام الاستخبارات البريطانية والأميركية، بعد أن ظهر في الاعلانات الدعائية للتنظيم المتطرف. وقبل فرار اموازي من بريطانيا تم استجوابه عدة مرات من قبل ضباط المخابرات والشرطة، الذين حاولوا تجنيده كمخبر، وفق ريتشارد والتون الرئيس السابق لقيادة مكافحة الارهاب في اسكتلندا. وقال والتون «لقد اقتربنا منه وأردنا أن نمنحه الفرصة للعمل معنا والابتعاد عن الجماعات الارهابية هناك دائما خطورة للقيام بهذا، وتكون فرص النجاح في حدها الأدنى»

