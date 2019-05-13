دوليه

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن مدافع ليستر سيتي الإنكليزي هاري ماغواير سيرحل عن فريقه في الصيف المقبل، بمقابل ضخم قد يصل إلى 64 مليون جنيه إسترليني. وتعتبر أندية مان يونايتد وتوتنهام وآرسنال أبرز المهتمين بضم ماغواير، بالإضافة إلى تشلسي «إذا تمكن من تعليق قرار حظره». ويسعى مان يونايتد لتدعيم خط دفاعه، بعد موسم متواضع للغاية في جميع المسابقات، ووجود رغبة لدى أكثر من لاعب في الرحيل أبرزهم إيريك بايلي وماركوس روخو. أما أرسنال فيسعى هو الآخر للتعاقد مع مدافع دولي كبير، بعد التقارير التي أشارت إلى أن موستافي سيرحل في الصيف المقبل.

