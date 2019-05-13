دوليه

تأجل الحسم في بطولة ألمانيا إلى المرحلة الاخيرة الأسبوع المقبل بعد تعادل بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب سلبا مع مضيفه لايبزيغ الثالث، وفوز بوروسيا دورتموند الثاني على ضيفه فورتونا دوسلدورف 3-2، أول من أمس في المرحلة 33 قبل الاخيرة.

ورفع بايرن، حامل اللقب في آخر ستة مواسم، رصيده الى 75 نقطة مقابل 73 لدورتموند الذي ضمن مركز الوصافة على الاقل. ويلعب بايرن في المرحلة الاخيرة مع ضيفه اينتراخت فرانكفورت الذي ينافس على مقعد مؤهل الى دوري ابطال اوروبا، فيما يحل دورتموند ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع راهنا بعد فوزه الكبير على مضيفه نورمبرغ 4-0.

ويحتاج الفريق البافاري الى نقطة التعادل ليضمن منطقيا لقبه التاسع والعشرين، نظرا لتقدمه المريح بفارق الاهداف عن دورتموند (+52 مقابل +35)، فيما سيحرز دورتموند اللقب بحال فوزه وخسارة بايرن.

وكان العملاق البافاري أحسن استغلال تراجع دورتموند الذي تقدمه بفارق تسع نقاط في ديسمبر الماضي، ليقضم الفارق تدريجا قبل ان يلحق به هزيمة قاسية قوامها خمسة اهداف نظيفة في المرحلة 28 مطلع ابريل الماضي.

وعلى ملعب «ريد بول أرينا» وأمام 42 ألف متفرج، أثبت لايبزيغ انه لن يكون لقمة سائغة أمام بايرن عندما يلتقيان مجددا في نهائي مسابقة الكأس في 25 الجاري، فقال حارسه المجري بيتر غولاتسي «كانت مباراة صعبة للفريقين. نجحنا بتصعيب الامور على بايرن وقدمنا مباراة جيدة. التعادل نتيجة عادلة».وقال كوفاتش «يجب ان اهنئ فريقي. كنا بوضوح الافضل في 90 دقيقة وصنعنا الفرص، لم نسجل لكن حصلنا على ثقة من أجل الاسبوع المقبل».

وفي الوقت عينه، كان دورتموند يخوض مباراة عصيبة، بعد فقدانه الأمل منطقيا بالتتويج بسقوطه على أرضه في دربي مدينة الرور الصناعية امام جاره شالكه 2-4 في المرحلة قبل الماضية، ثم اهداره فوزا كان في متناوله عندما تقدم على مضيفه فيردر بريمن بهدفين نظيفين في الجولة السابقة قبل ان يدرك الاخير التعادل (2-2) مستغلا اخطاء دفاعية هائلة.وفي المباراة الاخيرة لكريستيان بوليسيتش على ملعبه سيغنال ايدونا بارك أمام 81 ألف متفرج، افتتح الاميركي الشاب الذي سينتقل الى تشلسي الانكليزي مقابل 64 مليون يورو، التسجيل لدورتموند برأسية من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من الدنماركي توماس ديلايني (41).عادل دوسلدورف عبر أوليفر فينك برأسية افلتها الحارس السويسري مارفن هيتس (47)، بيد ان ديلاني سجل هدفه الثالث هذا الموسم بتسديدة ارتدت من الدفاع على دفعتين (54). وأهدر دوسلدورف فرصة المعادلة من ركلة جزاء للبلجيكي الشاب دودي لوكيباكيو (58)، ثم أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد آدم بودزيك (82).واشتد الصراع في الوقت المحتسب بدل من ضائع بهدف ماريو غوتسه الثالث لدورتموند بتسديدة ارضية (90+2)، رد عليه البولندي الشاب دافيد كوفناتسكي (90+5).وتعادل باير ليفركوزن مع ضيفه شالكه 1-1.

