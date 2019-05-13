دوليه

قاد النجم البرازيلي نيمار فريقه باريس سان جرمان المتوج بطلا الى فوز معنوي على مضيفه أنجيه 2-1 اول من امس في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي.وسجل نيمار الهدف الأول للضيوف بعدما تابع برأسه في الشباك كرة عرضية وصلته من مواطنه داني ألفيش (20)، مسجلا هدفه الخامس عشر في البطولة في المركز الرابع لترتيب الهدافين بفارق 15 هدفا عن المتصدر زميله الفرنسي كيليان مبابي. وإضافة الى الإصابات المتكررة، يعاني نيمار في الفترة الأخيرة من العقوبات المفروضة عليه إذ أوقفه الاتحاد الأوروبي للعبة في 26 ابريل ثلاث مباريات بسبب شتمه لحكام مباراة سان جرمان ومان يونايتد الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ستحرمه من المشاركة في مباريات فريقه الثلاث الأولى في دور المجموعات الموسم المقبل.

واستأنف النجم البرازيلي العقوبة الأوروبية الجمعة قبل قليل من اعلان الاتحاد الفرنسي معاقبته بالايقاف ثلاث مباريات بالاضافة الى اثنتين مع وقف التنفيذ لاشتباكه مع أحد المشجعين في نهائي مسابقة كأس فرنسا الذي خسره سان جرمان أمام رين بركلات الترجيح (5-6) بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والأضافي (سجلهما نيمار وألفيش، وسجلا ركلتي ترجيح).

