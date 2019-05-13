دوليه

تقدم أتالانتا الى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتاً بفوزه على ضيفه جنوى 2-1 اول من أمس في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين، ليعزز حظوظه في حجز مقعد ضمن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ورفع أتالانتا رصيده الى 65 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على إنتر الذي يختتم المرحلة اليوم باستضافة كييفو صاحب المركز الأخير والهابط الى الدرجة الثانية، وثلاث نقاط على ميلان الخامس الذي فك الشراكة مع روما بفوزه على مضيفه فيورنتينا 1-0.

وواصل أتالانتا السلسلة الإيجابية التي يحققها في الآونة الأخيرة، بخوضه مباراته الـ11 تواليا دون هزيمة (ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات)، علما بأن الفريق يستعد لخوض نهائي كأس إيطاليا ضد لاتسيو بعد غد.

وعجز أتالانتا في الشوط الأول، رغم الضغط المتواصل، عن زيارة شباك ضيفه. وفي الشوط الثاني، حصل ما كان يحاول جنوى تفاديه، واهتزت شباكه مبكرا من أول هجمة وتمريرة بينية من الدولي الهولندي مارتن دي رون الى الغامبي موسى بارو تابعها بيمناه من داخل المنطقة (46).

وعزز كاستانيي بالهدف الثاني مستفيدا من تمريرة الألباني بيرات دجيسميتي (53)، قبل أن يقلص المقدوني المخضرم غوران بانديف (35 عاما) الفارق لجنوى إثر كرة من الأرجنتيني كريستيان روميرو (89).

وانفرد ميلان بالمركز الخامس بشكل مؤقت بعد عودته من ملعب ارتيمو فرانكي بالنقاط الثلاث بفوزه الصعب على فيورنتنيا بهدف وحيد اثر كرة عالية من الإسباني سوسو ومتابعة رأسية ناجحة من التركي هاكان جالهانأوغلو (35). ورفع ميلان رصيده الى 62 نقطة، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق المواجهات المباشرلاة مع كالياري الذي سقط امام مضيفه لاتسيو 1-2.

