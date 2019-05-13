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حقق الرامي منصور الرشيدي اول من امس الميدالية البرونزية في مسابقة سكيت ضمن بطولة العالم التي تقام حاليا في كوريا الجنوبية.وقال رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي ان هذا الفوز يأتي استمرارا للانجازات الكبيرة التي حققها رماة الكويت هذا الموسم والتي كان ابرزها تأهل الراميين منصور الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان الى دورة الالعاب الاولمبية المقبلة (طوكيو 2020).ولفت الى ما يحققه ابطال النادي يعود للرعاية الأبوية التي يحظى بها منتسبو الرياضة من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد إضافة للعمل المميز لمجلس إدارة النادي.

