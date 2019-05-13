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استدعى الكرواتي روميو يوزاك 30 لاعباً لقائمة الأزرق التي ستدخل في معسكر تدريبي بالعاصمة البريطانية لندن في الأول من يوليو المقبل استعداداً لبطولة غرب آسيا التي ستقام في العراق منتصف أغسطس المقبل. واختار يوزاك لحراسة المرمى: سليمان عبد الغفور (العربي)، حسين كنكوني (كاظمة)، محمد هادي (النصر). ولخط الدفاع: محمد السويدان (السالمية)، خالد إبراهيم و عامر المعتوق (القادسية)، سامي الصانع وفهد حمود وفهد الهاجري وعبد العزيز بن ناجي (الكويت)، محمد خالد (النصر). ولخط الوسط: مبارك الفنيني وفواز عايض (السالمية)، أحمد الظفيري وسلطان العنزي وعبد الله ماوي وعبد العزيز وادي ورضا هاني (القادسية)، وحمد حربي (كاظمة)، شريدة الشريدة (الكويت)، عبدالمحسن العجمي (الساحل)، علي خلف (العربي). وللهجوم: فيصل عجب (التضامن)، حسين الموسوي (العربي)، بدر المطوع ويوسف ناصر وعيد الرشيدي (القادسية)، عمر الحبيتر وشبيب الخالدي (كاظمة)، فيصل زايد (الكويت).

وشهدت القائمة استبعاد لاعب الفيصلي السعودي فهد الأنصاري وحارس القادسية خالد الرشيدي، ولاعب وسط كاظمة مشاري العازمي ومدافع العربي محمد فريح وحارس الكويت حميد القلاف، في الوقت الذي أعلن فيه مدير المنتخب فهد عوض عن أن الباب سيكون مفتوحاً خلال الفترة المقبلة لأي لاعب من أجل الانضمام إلى الأزرق، مؤكداً أن هذه القائمة من أجل بطولة غرب آسيا فقط.

