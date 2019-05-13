محلية

يحتفظ القادسية ببصيص أمل عندما يحل ضيفاً على السويق العماني في 09:00 مساء اليوم ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي والتي تشهد لقاء الصدارة بين العهد اللبناني ومضيفه المالكية البحريني. ويتصدر العهد الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق 3 نقاط عن المالكية، فيما يحتل القادسية المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي السويق رابعاً برصيد نقطة واحدة. ويتأهل صاحب المركز الأول إلى الدور نصف النهائي لغرب آسيا، فيما ينتظر صاحب المركز الثاني نتائج المجموعتين الأولى والثانية لاختيار أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

ويبدو القادسية في موقف صعب جداً إن لم يكن مستحيلاً، لأنه مطالب أولاً بالفوز على السويق مع عدم فوز المالكية على العهد ليحتل المركز الثاني في مجموعته، ثم ينتظر نتائج المجموعتين الأولى والثانية علماً بأن الجزيرة الأردني ضمن التأهل عن المجموعة الثانية والكويت يحتاج للفوز في مباراته معه غداً ليتأهلا.

في المقابل، يحتاج العهد للتعادل على الأقل لحسم التأهل، في حين يحتاج المالكية للفوز بأي نتيجة لانتزاع الصدارة بفارق المواجهات بعد أن تعادل الفريقان في مباراة الذهاب 0-0.

ومن المتوقع أن تكون مباراة الليلة الأخيرة لمدرب الأصفر إيوين مارين بعد أن خروج الأصفر خالي الوفاض من البطولات المحلية وتنازله لصالح الكويت الذي حقق الثلاثية (الدوري وكأس الأمير وكأس ولي العهد)، كما فرط القادسية بفرصة المنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني بتلقيه خسارتين أمام المالكية والعهد. وكان الأصفر فاز على السويق في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين ليوسف ناصر وأحمد الظفيري.

