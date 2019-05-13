محلية

إلى متى ستستمر هذه الأضحوكة التي تسمى بالديموقراطية الرياضية؟ ألا يكفينا ما نشاهده ونعيشه كل يوم من سوء استخدام الديموقراطية في مجلس الامة الكويتي الذي أصبح شريكاً بأي إخفاق يحدث في رياضتنا المحلية ودعوني أكن صريحا الى ابعد حد وهو أن هناك أعضاء بهذا المجلس والحكومة هم من أسباب هذا الفشل الكبير في رياضتنا المحلية! فللأسف نمارس هذه الأيام النظام الديموقراطي في اختيار القيادات الرياضية لاتحاداتنا المحلية بأسلوب ظاهرة البحث عن الكفاءات ولكن في واقعه هو المساومة لدعم مرشح النادي الذي لديه القوة في انتخاباتهم لاختيار مجلس ادارة النادي.. فالكيكة توزع بالعدل بينهم وهذا هو الشيء الوحيد الذي يلتزم فيه البعض من الاندية الرياضية .

أعتقد ... أو أنني متأكد بأننا نسير الى الهاوية فالأمس كنا وكنا وكنا واليوم اصبحنا كالسراب او كما يقول المثل العراقي: « اسمع صوت .. شخص ماكو ؟» تعبنا ونحن نكتب لكن كما يقول المثل الكويتي: «عمك اصمخ؟» فهذا هو الفساد بعينه مستخدمين اقوى نظام بالعالم يطلق عليه الديموقراطية في ادارة الرياضة الكويتية المسكينة . فهل نستحقها لكي نستخدمها؟ طبعا استخدامها هذه الأيام هي لدمار الكويت وليس الرياضة فقط؟ لا أعلم الى متى سنستمر بهذا المنوال؟ ومن سينجينا من هذا الدمار ... هل هو إنس او جن أو ساحر ... لن أكون متشائما فالمخلص هو القطاع الخاص بنظام مالي إداري فني يشبه ما يحدث بالدوري الإنكليزي (ليس بكرة القدم فقط) وشكراً... خلص الكلام... والله من وراء القصد .

