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ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة أسد تقي نائب الرئيس ما تم تنفيذه من خارطة الطريق حيث أطلع د. حمود فليطح مدير عام الهيئة (عضو اللجنة السداسية)، مجلس الإدارة على كافة الخطوات والإجراءات التي تمت خلال الفترة الأخيرة عقب الانتهاء من انتخابات الأندية الشاملة والمتخصصة ومن بعدها إقرار ونشر النظم الاساسية للاتحادات الرياضية وإجراء الانتخابات في 7 اتحادات تتولى إدارة شؤونها لمدة 4 سنوات، على أن تنتهي جميع الاتحادات من تشكيل مجالس إدارتها قبل نهاية الشهر الحالي وبعدها يتم إجراء انتخابات اللجنة الأولمبية التي ستكون المحطة الأخيرة في خارطة الطريق لرفع الإيقاف بصورة دائمة عن المشاركات الخارجية للأندية والمنتخبات الوطنية المختلفة .

كما أقر مجلس الإدارة خلال اجتماعه اللائحة المنظمة لأنشطة الرياضة للجميع الخاصة بالاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي واتحاد الرياضة للجميع من خلال تنظيم الفعاليات والبطولات والدورات الرياضية والأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية والمهرجانات والبرامج التوعية، بجانب أنشطة الرياضة للجميع التي تستضيفها الكويت ويترتب عليها توفير الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية للمشاركين.

في سياق متصل، يصل مساء اليوم وفد الهيئة برئاسة فليطح إلى مدينة لوزان السويسرية لحضور اجتماعات اللجنة السداسية المكلفة بتنفيذ خارطة الطريق لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بصفة عامة، وستعقد اللجنة اجتماعاتها على مدار اليومين المقبلين بمقر اللجنة الأولمبية الدولية بحضور ممثلي الكويت مدير الهيئة د.حمود فليطح ونائبه لقطاع الرياضة التنافسية د. صقر الملا وصالح القحطاني بجانب ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية بيري ميرو ونيناد لالوفيتش وحسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي وذلك لمناقشة ما تم تنفيذه من خارطة الطريق خلال الفترة الماضية من خلال نشر الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية وانتخاب مجالس إدارات لبعض الاتحادات بجانب مناقشة الخطوات المقبلة لاستكمال انتخابات باقي الاتحادات بالإضافة إلى انتخابات اللجنة الأولمبية الكويتية.

