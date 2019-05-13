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تعادل فريق عادل الغانم للسيارات مع سبورتكس 2 -2 في التحدي البحريني ضمن منافسات اليوم السادس بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم.

شهد اللقاء الاول، حوارا بحرينيا متكافئا بين فريقي عادل الغانم للسيارات وسبورتكس، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور وزيارة الشباك، وسجل للغانم، فلاح عباس، والبرازيلي لويزتيو، واحرز هدفي سبورتكس علي حسين والسيد تاج.

وكان الغانم الاكثر خطورة على المرمى لكن براعة حارس سبورتكس حسن عباس ابقت على حظوظ فريقه للنهاية ليرتضي كل فريق بنقطة التعادل.

في المباراة الثانية، واجه فريق مونديال هشام فولاذ صعوبات كبيرة لاجتياز عقبة كاريدج، حيث تكفل علي جميل بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني.

وسعى كاريدج لإدارة التعادل في الشوط الثاني لكن تحركات لاعبيه افتقدت الدقة واتقان اللمسة الاخيرة امام مرمى الحارس المتألق سيد فاضل.في المباراة الاخيرة، تعادل فريق بنك بوبيان مع هيلث بلنت بهدف لكل منهما، حيث سجل لبوبيان يوسف خليفة، ولبلنت محمد الشافعي.

ويلتقي اليوم الاثنين، نادي الحسين مع كويت ستيل، ومجموعة عبدالعزيز الخالدي مع دار المحمدية، والجالية السورية مع بي ام دبليو.

وحقق فريق الجوازات فوزا مهما على ميسي بهدفين نظيفين ليقصيه من سباق منافسات النسخة التاسعة لدورة البراعم ، وفي مباراة ثانية تغلب نادي كاظمة «ب» على كويت يونايتد بثلاثية وفي قمة الاثارة في اللقاء الثالث اقتنص فريق الشباب «ب» فوزا صعبا من نجوم الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

الجوازات يدين بفوزه لخالد الياسين صاحب الهدفين والذين تمكن من ترجمة افضلية فريقه ليقودهم للدور الثاني، وقمة الاثارة جاءت بالمواجهة النارية التي جمعت فريق الشباب «ب» مع نجوم الفراعنة حيث تبارى نجوم الفريقين في التعبير عن قدراتهم العالية من خلال المراوغة والتمرير ومحاولات التسجيل التي اسفرت عن هدفين للشباب حملا توقيع علي صلاح وغانم علي فيما جاء هدف الفراعنة الوحيد عن طريق عمار زياد.

من الدورة

- نال البرازيلي لويزيتو محترف فريق عادل الغانم للسيارات جائزة افضل لاعب المقدمة من شركة زين ضمن منافسات اليوم السادس.

- استحدثت اللجنة المنظمة مسابقة جديدة يتنافس خلالها ثلاثة أفراد من الجماهير في مواجهة 30 طفلا، على ان ينال المتسابقون الثلاثة جائزة مالية في حال تخطي البراعم والوصول للشباك.