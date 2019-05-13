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أبدى الاسترالي ادوارد المقيم والمحاضر التحكيمي بالاتحاد الآسيوي اعجابه بما شاهده في دورة الروضان من تنظيم ومستوى فني وتفاعل جماهيري، لافتا الى ان ما يقدم في هذه الدورة يعتبر نموذجا للعمل الاحترافي المتكامل من جميع الجوانب. وبين انها المرة الأولى التي يتابع فيها الدورة وانه استمتع كثيرا بأجوائها المميزة. وأضاف ان الحكام نجحوا في تقديم مستوى مميز خلال المباريات التي تابعها متمنيا ان يحالفهم التوفيق خلال منافساتها وحتى النهائي.

وحول استحداث تقنية AR المشابهة لتقنية VAR، كشف ادوارد انه يعمل حكما للفار في استراليا، مبينا ان اي تقنية او تكنولوجيا تضاف للعبة تمثل امرا ايجابيا وخطوة جيدة حين تطبيقها بهذا الشكل بالدورة.

واستبعد ادوارد أن يتم تطبيق التقنية في كرة الصالات خاصة وأن اللعبة تتميز بالسرعة والمستوى العالي مما يجعل ذلك امرا صعبا.

