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بحث الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، خطط تطوير الكرة الآسيوية مع رئيس الاتحاد الياباني للعبة كوزو تاشيما في البحرين.

ونوه الشيخ سلمان بالأدوار الحيوية التي يلعبها الاتحاد الياباني على صعيد النهوض بمسيرة اللعبة في بلاده، مشيداً بالمكانة المتميزة التي تحتلها اليابان على خارطة الكرة الآسيوية وما حققته من إنجازات متواصلة في العديد من الاستحقاقات الكروية. واستعرض أيضا الخطط المستقبلية للاتحاد القاري الهادفة إلى تحقيق التطوير المنشود في مسيرة الكرة الآسيوية على جميع المستويات، مبيناً أن التعاون والتنسيق المستمرين بين الاتحاد الآسيوي وبقية الاتحادات الوطنية يعتبر أحد أهم أدوات الوصول إلى التنمية المرجوة في اللعبة على الساحة القارية. من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الياباني دعمه لجهود الشيخ سلمان في قيادة مسيرة الاتحاد الآسيوي نحو التقدم والنماء، وحرص الاتحاد الياباني على التفاعل الإيجابي مع مساعي الاتحاد القاري نحو رسم ملامح المستقبل المشرق لكرة القدم الآسيوية على مختلف الأصعدة.

