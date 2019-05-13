آراء

تتجدد دعوة الكويت من آن لآخر بضرورة وأهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل، مؤكدة أنها مسؤولية جماعية، وبالرغم من تزايد الاهتمام الكويتي بهذا الجانب إلا اننا في الوقت نفسه، نرى حالة من التسابق الكبير على استخدام وانتاج هذه الطاقة في المنطقة العربية إلا انها بالطبع يتم استخدامها لأغراض سلمية، ولكن حتى في ذلك المجال نجد ان دول العالم المتقدم بما فيها اليابان بدأت تتراجع عن ذلك الاستخدام لصالح مواد صديقة للبيئة بعد ان كانت تعتمد عليها بشكل كبير، ولكن تظل استخداماتها محفوفة بالمخاطر سواء بفعل الحروب والنزاعات والقلاقل والحروب الداخلية او بفعل الكوارث الطبيعية واهمها الزلازل لاسيما ان عدداً من دول الشرق الأوسط هي في الأصل منطقة زلازل لاسيما ايران التي تشهد هذه الظاهرة باستمرار بمستويات مختلفة، ولهذا فإن المجال النووي السلمي يظل غير آمن فما بالك بتلك الأسلحة الفتاكة.

وعلى ما يبدو فإن الشرق الأوسط وقع ضحية ذلك النزاع والتنافس الإقليمي ما بين اسرائيل وايران، فكلتهما تمتلكان تلك التكنولوجيا المدمرة ومصرتان على ابقاء اجواء الحرب الباردة، والتي تسخن من حين لآخر، قائمة ومستمرة ومهيمنة على الأوضاع في الشرق الأوسط، ولهذا السبب جاء تصريح الكويت مؤخرا محذرا من تلك الأوضاع ومجددة دعوتها بضرورة اخلاء المنطقة من تلك الأسلحة، حيث تتزايد الحاجة لتلك المطالبات في ظل تصاعد النزاع الإسرائيلي والأمريكي الموجه ضد ايران لاسيما من خلال منع تصدير البترول ، وتهديدات ايران بإغلاق مضيق هرمز في حال تم التضييق عليها بتصدير البترول، فالمنطقة تعيش على صفيح ساخن هذه الأيام بفعل ذلك التصعيد.

نزع اسلحة الدمار الشامل لا يصب فقط لصالح تخفيف حدة ذلك النزاع الإسرائيلي- الإيراني او بالأحرى حالة التنافس الإقليمي بينهما، ولكن هو مطلب رئيس لتحقيق السلام في الشرق الأوسط الذي يتغنى به البعض، فإقامة سلام ما بين اسرائيل النووية وبقية الدول العربية، لا يمكن ان يتحقق في ظل انعدام معادلة التوازن، مما يكسب المزيد من المشروعية في مطالبات الكويت بمنطقة خالية من الدمار الشامل.

