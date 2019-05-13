آراء

في سنة 2008 في عهد الرئيس الإيراني أحمدي نجاد اندلعت أزمة تصعيد سياسية وعسكرية في مياه الخليج بين واشنطن وطهران على خلفية الملف النووي الإيراني، وما إن وصلت لذروتها من الحرب الكلامية والتهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز حتى تلاشت الأزمة بالتفاوض واستئناف «حالة اللا حرب و اللا سلم» السائدة بين أميركا وإيران منذ زمن..

واليوم يتكرر المشهد التصعيدي بلهجة أقوى وبوجود إدارة الرئيس الأميركي ترامب التي تستخدم «دبلوماسية القوة» بشكل أكثر تأثيرا وبوجود صقور السياسة الأميركية مثل جون بولتون وبومبيو ، وهي استراتيجية تهدف إلى تغيير سلوك النظام الإيراني عبر ضغط اقتصادي شديد يصاحبه تصعيد عسكري عال بتحريك أساطيل عسكرية للمنطقة، هذه الاستراتيجية إن لم تغير سلوك النظام الإيراني فهي قد تنجح في دفع الشعب الإيراني الى تغيير نظامه.

لديّ قناعة خاصة قد يخالفني فيها كثيرون وهي أن الولايات المتحدة حليف ولها مصالح إستراتيجية في المنطقة لذلك فإن اشعال شرارة حرب ضد ايران سيؤدي الى احراق مصالح أميركا القومية ناهيك عن ادراك واشنطن لما تمتلكه ايران من أوراق سياسية وأصابع ضغط أمنية اقليمية تتغلغل في ثنايا دول المنطقة.. هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فإن ايران دولة صديقة ومجاورة لأغلب دول مجلس التعاون ، ولها مصالحها على الضفة الأخرى من الخليج، ثم إن حقائق التاريخ الثابتة أن ايران لم توجه ضربة أوحرباً مباشرة ضد أي من دول الخليج بل هي عادة ما تستخدم أدواتها وخلاياها النائمة في سبيل ذلك ، كما أنها لم يسبق لها أن أقدمت على غلق مضيق هرمز مهما ارتفعت وتيرة التهديد ضدها.

طهران تدرك أن مضيق هرمز هو شريان اقتصادي مهم للعالم وليس للخليج فحسب، فهو معبر لحوالي تسعة عشر مليون برميل نفط إلى قارات العالم لذلك لن تجرؤ ايران على اغلاقه لتستعدي روسيا والصين وأوربا ومن ثمَّ تضع نفسها في «مضيق» مواجهة دولية هي الخاسر الأول فيها.

وبين ارتفاع وتيرة التصعيد الأميركي والتهديد الإيراني بغلق المضيق فالنتيجة الأرجح هي أن تنجح سياسة «حافة الهاوية» باستخدام «دبلوماسية القوة» الأميركية التي سوف تجبر النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفق المطالب الأميركية.

