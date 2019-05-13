آراء

فزعة قبلية، اصطفاف طائفي، تمركز عنصري، فئوية، كل المسميات الرجعية والتي لا تبني مجتمعاً متطوراً تشاهدها في انتخابات الجمعيات.

وبعد الانتخابات تبدأ الانتقامات والتصفية من خلال تحالفات ضد الغير، واقصاء الاقليات، وتهميش الغير.

وهنا تبدأ حالة من عدم التعايش السلمي في المجتمع وتزداد الكراهية

بشكل يهدد المجتمع.

على الحكومة انهاء هذا العبث وان لا نتوقع من مجلس الأمة ان يقدم مقترحاً لوضع حل لهذه الحالة لان الأعضاء يعدون قواعدهم الانتخابية بهذه الطريقة ويدعمون بعض المرشحين لزيادة اعداد قواعدهم.

يجب على الحكومة خصخصة الجمعيات وطرحها بمزاد علني

وتحديد ارباح كل جمعية بنسبة موحدة قبل المزاد ليعرف المساهم نسبة الارباح للعام القادم التي سيحصل عليها من المستثمر.

في الوضع الحالي بعد كل انتخابات يصدم المواطن بقرارات بمجالس الادارات والصدمة الاكبر في تخصيص التعيينات لاقاربهم يتبعها خبر عجز ميزانية الجمعية وبعدها عدم توزيع ارباح وضياع اموال المساهمين بسبب الفزعة في الانتخابات والنتائج التي ترتبت عليها.

الدول تقوم على التجانس بين افراد المجتمع وليس التفكك، والجمعيات جعلت مجتمعنا يتراجع.

مؤسسات الدولة الامنية عليكم فقط مشاهدة لوحات الشكر والتقدير

لتعرفوا الى اي مرحلة وصلنا.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

