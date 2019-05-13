آراء

مضت اربع سنوات على تفجير مسجد الصادق الذي راح ضحيته ارواح ابرياء شهداء عند الله سبحانه ونحتسبهم في جنات الخلد. وسالت دماء هؤلاء الشهداء الذين كانوا يؤدون فرائضهم في مكان آمن ومخصص للعبادة والتقرب من الله ولم يخطر في بالهم ان هناك من يحقد على الدين الاسلامي بجميع طوائفه وليس للاجرام ولكن امتدت اليهم يد من لا يعرف الرحمة وليس له دين ولا مذهب وهم يقومون بواجبهم الديني والتقرب الى الله سبحانه في افضل الشهور ولكن هذا المجرم الذي دفعه حقده على الدين وعلى ترابط المسلمين من جميع اطيافهم وتراحمهم بين بعضهم بعضاً فهو إنسان نزعت من قلبه الرحمة وهو من دخل الى هذا المسجد دون ان يتم تفتيشه او حتى سؤاله الى اين داخل بسبب حبهم وولائهم الى هذا الدين واعتقادا منهم بانه دخل لاداء الصلاة او قراءة القرآن وهم لا يفرقون بين اطياف الدين فنحن في الكويت نعيش جميعا اسرة واحدة مترابطة نهنئ بعضنا بعضاً ونتشارك الفرحة في مناسباتنا الاجتماعية ونحزن حين نرى احدنا حزيناً فهناك ترابط ومودة بيننا في مجالات العمل والجيرة والاخوة وكلنا نحمل ولاء واحداً للوطن تحت راية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ابو الانسانية في العالم بإجماع دولي فهو صاحب القلب الكبير الذي اطلق كلمته المعهودة التي تغنى بها هذا الشعب من كبير وصغير ومازالت تصدح في قلوبنا ومسامعنا جميع افراد هذا الوطن حين قال هذولا عيالي وتقدم بضمهم جميعا مصابين وشهداء حسبي الله ونعم الوكيل على من تسبب وقام بهذا العمل الاجرامي الجبان الذي اكتسبنا منه تلاحم هذا الشعب العظيم بكل طوائفه على قلب واحد ينبض بحب الكويت تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو امير الانسانية والقلب الكبير الذي احب الكويت واهلها واحبوه ومازالت تمضي الايام و تجري السنون والعمر ومازالوا في قلوبنا وذكراهم معنا.

اللهم اجعل مثوى شهدائنا الجنة وعسى الله أن يرحمهم ويحسن اليهم ويعوضهم بجنة الفردوس الاعلى ويتقبلهم مع الشهداء والابرار وان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

