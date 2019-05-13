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تفتتح ديوانية شعراء النبط بعد غد الأربعاء مبناها المطور بحلة جديدة، وستقيم بهذه المناسبة غبقة رمضانية بمقرها الكائن في منطقة صبحان، وسيتم خلال الحفل تكريم نخبة من رواد الديوانية من الشعراء، والذين اسهموا في مسيرتها الطويلة، ويتخلله مشاركة عدد من الشعراء والفرق الشعبية الخليجية.

ودعا القائمين على الديوانية الشعراء والشخصيات الثقافية والاعلامية الى حضور تلك الغبقة الرمضانية التي تأتي تجسيدا للتواصل في شهر رمضان المبارك، وتعزيزا لدورها الرائد في المحافظة على الموروث الشعبي الكويتي والخليجي.

وتحظى ديوانية شعراء النبط بالرعاية الكريمة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في مواصلة مسيرتها، وبتوجيهات وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، والمستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

ويتميز مبنى ديوانية شعراء النبط الذي سيجري افتتاحه بطابع عصري وتراثي، وسيكون عودة لتفعيل ريادتها واستكمال دورها في دعم وتشجيع الابداعات في الشعر النبطي والشعبي خلال الفترة القليلة المقبلة، واعادة لاسهاماتها البارزة، وتجسيداً لدورها الشعري الرائد في منطقة الخليج.

