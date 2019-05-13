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يعاني الكثير من الناس من أمراض لها صلة مباشرة بالطعام وطبيعة الحياة التي يعيشونها، مثل ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب، لذا قدم أطباء حمية غذائية، تحمي بشكل خاص من هذين المرضين.

وموّل معهد القلب والرئة والدم الوطني في الولايات المتحدة عددا من الدراسات، التي أسفرت عن التوصل الى حمية غذائية هي الأنسب، لحماية الجسم من ضغط الدم المرتفع، والتي أثبتت لاحقا فعاليتها في الوقاية من أمراض القلب.

وتخفض الحمية المعروفة باسم «داش» من ضغط الدم والكوليسترول، بالاضافة الى أنها تخفض من مخاطر الاصابة بفشل القلب، حسب ما ذكر موقع «سلاش غير».

وتعتمد حمية «داش» على التقليل من تناول الأملاح واللحوم الحمراء والأطعمة المضاف اليها سكر، فيما يجب الاكثار من تناول الأطعمة الصحية مثل الدواجن والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك، وغيرها من المنتجات منخفضة الدهون المشبعة.

وتابع باحثون من مركز «ويك فوريست بابتيست» الطبي، 4500 شخص تحت سن الـ75 على مدار 13 عاما، وفي مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، يعتمدون على حمية «داش»، ووجدت أن أولئك الذين التزموا بالحمية انخفضت لديهم مخاطر الاصابة بفشل القلب بنسبة 45 في المئة.

