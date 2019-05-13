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«الرصاصة».. أسرع قطار في العالم


كشفت اليابان عن أحدث نسخة من «القطار الرصاصة» الذي لا يزال قيد التجارب لكنه يتحرك بسرعة قصوى مذهلة، قبل إطلاقه الرسمي في عام 2030.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن «القطار الجديد يحمل اسم «ألفا - إكس»، وأن سرعته القصوى ستبلغ 360 كيلومترًا في الساعة، ويتكون من 10 عربات».
وأوضح مصممو القطار الياباني أنه «فضي اللون وله أنف طويل أكثر من المعتاد أمام قمرة القيادة، من أجل التغلب على مشكلات الرياح الشديدة عند دخول الأنفاق. ويبلغ طول «أنف» القطار نحو 22 مترًا.
وبدأت اليابان إجراء اختبارات القطار التي ستستمر لمدة 3 سنوات، الأسبوع الماضي، حيث تشرع الدولة في إطلاق شبكة ما يعرف باسم «قطارات الرصاصة» ذات السرعة الفائقة.


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