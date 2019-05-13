محمد عبدالله مطلق السويلم، (58 عاماً)، شيع، الرجال: الشعب، ق6، ش67، م10، ت: 99123886، النساء: عبدالله المبارك، ق1، ش104، م63، ت: 97111800

محمد إبراهيم محمد الفّصام، (68 عاماً)، شيع، الرجال: الشعب، ق3، ش35، م4، ت: 99620250، النساء: السلام، ق1، ش112، م529، ت: 94999221

عبدالله عابد عبدالله عبدو، (55 عاماً)، شيع، الرجال: صباح الأحمد، ق4، ش427، م347، ت: 96637342، النساء: الصباحية، ق3، ش7، م813، ت: 50887819

عبدالله محمد إبراهيم بهبود، (69 عاماً)، شيع، الرجال: مبارك الكبير، ق1، ش7، م28، ت: 55537270، النساء: العدان، ق2، ش29، م12

إنا لله وإنا إليه راجعون