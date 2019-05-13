loader

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الوفيات


محمد عبدالله مطلق السويلم، (58 عاماً)، شيع، الرجال: الشعب، ق6، ش67، م10، ت: 99123886، النساء: عبدالله المبارك، ق1، ش104، م63، ت: 97111800
محمد إبراهيم محمد الفّصام، (68 عاماً)، شيع، الرجال: الشعب، ق3، ش35، م4، ت: 99620250، النساء: السلام، ق1، ش112، م529، ت: 94999221
عبدالله عابد عبدالله عبدو، (55 عاماً)، شيع، الرجال: صباح الأحمد، ق4، ش427، م347، ت: 96637342، النساء: الصباحية، ق3، ش7، م813، ت: 50887819
عبدالله محمد إبراهيم بهبود، (69 عاماً)، شيع، الرجال: مبارك الكبير، ق1، ش7، م28، ت: 55537270، النساء: العدان، ق2، ش29، م12
إنا لله وإنا إليه راجعون


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة