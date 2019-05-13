وطن النهار

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس سماحة السيد عمار عبدالعزيز الحكيم رئيس تحالف الاصلاح والإعمار ورئيس تيار الحكمة بجمهورية العراق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس رئيس تحالف الإصلاح والإعمار ورئيس تيار الحكمة بجمهورية العراق الشقيق سماحة السيد عمار عبدالعزيز الحكيم والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وقد تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات والتطورات على الساحة العراقية وقد أشاد سموه بسماحته وبمساعيه الحميدة التي يبذلها في توحيد الصف العراقي وتحقيق المصالحة الوطنية مؤكدا أن استقرار العراق وأمنه هو استقرار للمنطقة متمنيا سموه للعراق التقدم والازدهار واستعادة دوره الحضاري بين أشقائه.

حضر المقابلة محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان امس رئيس تحالف الاصلاح والاعمار ورئيس تيار الحكمة الوطني بجمهورية العراق السيد عمار عبدالعزيز الحكيم والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بمكتبه في قصر السيف العامر أمس، رئيس التحالف الوطني العراقي ورئيس تيار الحكمة الوطني سماحة السيد عمار عبدالعزيز الحكيم، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ضمن محور الزيارة، وقد أشاد النائب الأول بالعلاقات الثنائية بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها.

