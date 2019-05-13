وطن النهار

أقام الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مأدبة إفطار عمل مساء أول من أمس السبت على شرف وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق د. محمد علي الحكيم والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت ولترؤس وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية العراقية المشتركة التي تنعقد في الكويت.

حضر المأدبة نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي.

كما حضر المأدبة سفير الكويت لدى العراق السفير سالم الزمانان ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم المستشار عبدالمحسن الزيد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله مساء السبت ان هناك توافقا كويتيا- عراقيا على حل العديد من القضايا العالقة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

واعرب الجارالله لـ «كونا» عقب افتتاحه الاجتماع الوزاري السابع للجنة الكويتية العراقية المشتركة عن تطلعه لتوقيع الوفدين الكويتي والعراقي على عدد من الاتفاقيات صباح أمس الاحد بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.

وقال ان هناك جولة أخرى من المباحثات الثنائية سيترأسها الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، معربا عن ثقته الكبيرة في إسهام تلك المباحثات بدفع العلاقات لمزيد من التعاون وتطوير مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وكشف عن خمس وثائق ستوقع من قبل ممثلي البلدين بالإضافة إلى محضر متفق عليه بين الجانبين تشمل جميع أوجه التعاون بهدف البناء على ما تم انجازه في الاجتماعات السابقة.

وأعرب الجارالله عن الارتياح من الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات والتعاون الذي أبداه الوفد العراقي حول الموضوعات التي تم بحثها في فرق العمل المشتركة مشيدا بالإنجازات التي تحققت من خلال فرق العمل المشتركة.

وأكد أن الاجتماع يأتي في ظروف دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة وعليه فإنه من المهم والضروري «مد جسور التواصل مع الاشقاء لتعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين».

