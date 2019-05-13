وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية بجمهورية العراق الشقيق محمد علي الحكيم وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

واستقبل سماحة السيد عمار عبدالعزيز الحكيم رئيس تحالف الإصلاح والإعمار ورئيس تيار الحكمة بجمهورية العراق الشقيق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ومحافظ مبارك الكبير محمود عبدالصمد بوشهري.

