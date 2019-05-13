وطن النهار

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان بوشهري أن الأعمال في مشروع جنوب عبدالله المبارك الاسكاني تسير بمعدلات أعلى من الجدول الزمني المتفق عليه مع المقاول. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الوزيرة بوشهري عقب زيارة ميدانية قامت بها أول من أمس السبت لموقع المشروع رفقة كل من المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان ونائب المدير العام لشؤون التنفيذ المهندس علي الحبيل ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم المهندس ناصر خريبط وعدد من مسؤولي المؤسسة. وأضافت أن نسبة الانجاز الفعلية في المشروع بلغت 39 في المئة في حين تبلغ نسبة الانجاز التعاقدية 31 في المئة. واطلعت وزيرة (الاسكان) خلال الزيارة على سير الأعمال بعقد انشاء وانجاز وصيانة أعمال الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد القسائم لعدد (3260) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بالمشروع.

