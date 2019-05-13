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محافظ الأحمدي استقبل المهنئين بشهر رمضان


استقبل محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك وذلك مساء يوم امس الأول «السبت»، في قصر الضيافة بمدينة الاحمدي، وسط حضور رسمي وشعبي لافت من الشيوخ والمحافظين والنواب ورؤساء واعضاء السلك الدبلوماسي والمختارين وكبار مسؤولي القطاع النفطي وعدد كبير من قيادات ومنتسبي أجهزة الدولة الرسمية والاهلية والتطوعية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والأهالي وجاليات المقيمين والزوار من داخل المحافظة وعلى امتداد دولة الكويت.
وحرص عدد كبير من المواطنين والمواطنات على الحضور وتقديم التهاني والتبريكات لمحافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد ومنتسبي المحافظة، متمنين دوام الازدهار لكويتنا الحبيبة، في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد، وولي عهده الامين.


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