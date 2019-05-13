وطن النهار

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي، خلال جولاته التفقدية على المراكز الرمضانية، إن الوزارة قامت بالاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان في وقت مبكر هذا العام، مشيراً إلى أن الإدارات في المحافظات بذلت جميع الجهود لاستقبال المصلين لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق هذه العبادات العظيمة.

وأوضح عمادي، أن المساجد جاهزة وعلى أتم الاستعدادات من حيث التكييف أو الصيانة أو الترتيبات بالإضافة إلى توفير القرآن الكريم في المراكز، وإيجاد التجهيزات اللازمة الأخرى الخاصة بالدروس والمجالس الرمضانية وبذلك فإن جميع الإدارات تقوم بعملها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الإقبال على المساجد يزداد خلال العشر الأواخر من رمضان، وذلك يلازمه استعدادات وتجهيزات أكبر لاستقبال جماهير المصلين، لافتاً إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية والصحة والجهات الأخرى لتنظيم دخول المصلين والغرف والعيادات الطبية في المركز الرمضانية لمواجهة أي عارض قد يحدث للمصلين.

وختم عمادي بان وزارة الداخلية تقوم بجهود مشكورة بتنظيم المرور والسير ودخول وخروج المصلين.

