أول النهار

اعرب رئيس تحالف الاصلاح والاعمار ورئيس تيار الحكمة الوطني في جمهورية العراق السيد عمار الحكيم، عن سعادته بزيارته الكويت للتعبير عن عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وأكد أن هناك رغبة سياسية عراقية لتطوير العلاقات مع الكويت، مشيرا إلى وجود اصدقاء كثر للكويت في العراق. وقال: تشرفت بلقاء سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشيخ ناصر صباح الأحمد، والزيارة تأتي بالتزامن مع انعقاد اللجنة المشتركة الكويتية- العراقية، مشيرا الى ان وجود تلك اللجنة يعكس اصرار البلدين على تعميق العلاقات، وناقشنا فرص تطوير تلك العلاقة. واضاف: سمو الأمير اطلع على مستجدات العلاقة وناقشنا معا مستجدات المنطقة في ظل الصراع الأميركي الايراني.

وذكر ان العراق بدأ يخرج من عنق الزجاجة بعد انتصاره على داعش، بشعبه الذي قدم الكثير للدفاع عن الأرض والعرض، مشيرا الى ان المدن العراقية استعادت أوضاعها الطبيعية، وفتحت الشوارع المغلقة منذ 16 عاما. فككنا البنى التحتية ومصانع المتفجرات التابعة لداعش، وفككنا منظومة الأفكار التي كانت تستورد التطرف والعنف من الخارج، وكل هذه المنظومة تم تفكيكها، واؤكد لا عودة للإرهاب الذي يعبث بأمن العراقيين، والآن الشوارع مزدحمة والناس في بغداد تشعر بالأمان، وبات من الصعب الحصول على غرفة في فندق نتيجة تدافع رجال الأعمال والمستثمرين من كل مكان، والعراق يذهب الى استثمارات كبيرة. وقال ان رئيس الوزراء قام بجولة عربية وأوروبية وقع خلاها عقوداً بمليارات الدولارات التي ستوفر فرص العمل وتضخ مزيدا من الاستثمارات، وكذلك وقع عقدا مع سيمنز بقيمة 14 مليار دولار، واضافة الى عشرات المشاريع العملاقة.

وقال الحكيم: يأتي دور الكويت التى كانت اول من وقفت ودعمت الشعب العراقي في عملية التغيير، وحانت اللحظة لتبادل المصالح الاستثمارية مع رجال أعمال الكويت، وعلى المستوى السياسي يبدأ العراق بحكومة جديدة وسياسة جديدة دخل فيها الرؤساء السابقون على مستوى الحكومات والبرلمانات.

ومضى يقول: عانى العراق من صراعات مذهبية وهو اليوم أمام تحالف إصلاح يضم القوى السياسية، وتحالف البناء، هذان التحالفان يؤكدان اننا اليوم أمام واقع عراقي مختلف في عام 2022، وستبقى مكافحة الفساد أولوية أساسية وتم تأسيس المجلس الأعلى لمراقبة الفساد، ونتمنى ان يتم مكافحة الفساد، ونسعى لردم الفجوة بين الجمهور العراقي والطبقة السياسية، ونتمنى ان نستعيد ثقة الشارع ليعود العراقيون للمشاركة في الانتخابات. واستطرد قائلا: هناك انفتاح إقليمي عربي وأوروبي وآسيوي يدفع المجامع الدولية لإنجاز المشاريع الكبرى في العراق، وبغداد تسعى للانفتاح ومد جسور علاقات متوازنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي. ونحن ماضون في تحقيق إصلاحات حقيقية لكن الامر يحتاج الى مزيد من الوقت. واردف: اميركا انتقلت من الضغط على إيران الى سياسة الخنق، الذي ربما يوقف تصدير النفط وسيؤدي ذلك الى توقف مصافي النفط وخفض الإنتاج. إيران لن تقبل ان تذهب الى الهاوية بمفردها، وهذا سيؤشر سلبا على المنطقة، والعراق لديه علاقات مع الجانبين وهو الان يسعى لتخفيف حدة الصراع الأميركي- الإيراني.

وقال الحكيم: الكويت الدولة الوسطية المتشعبة علاقاتها سيكون لها دور قوي، وهذا ما لمسته من عمق للرؤية لسمو الأمير، ونتمنى ان نشهد تعاونا كويتيا- عراقيا في هذا الإطار وان يكون لنا دور مشترك لحل تلك الأزمة. وزاد: العراق بلد عشائر وقبائل ومسالة حمل السلاح الخفيف فيها امر ربما يكون متاحا، وهناك متطلبات لنشر قطاعات الجيش لتعويض امن بعض المناطق، وابناء العشائر تكتيكات أمنية لمواجهة التطرف والإرهاب، والجميع يعمل تحت غطاء الدولة. وذكر ان هناك إرادة عراقية لإنجاز وانهاء الملفات الكويتية وهناك إرادة سياسية لدى البلدين وهناك تطورات ملحوظة سيتم اطلاع الشعبين عليها فور انتهاء المفاوضات.

وبشأن التصعيد الأميركي- الايراني قال سيؤثر على الأمن والسلم الإقليمي، وأي خلل في المنطقة سيأتي بنتائج ومضاعفات خطيرة وسيؤثر مباشرة على مصالح الأمم المتحدة، وليس من مصلحة شعوب المنطقة استمرار التصعيد.

وقال ان السفر الى الكويت في شهر رمضان سنة الآباء والأجداد للتواصل مع القيادة السياسية ومع الشعب الكويتي في الديوانيات وعبر وسائل الاعلام. وختم بقوله: طرحنا على القيادة السياسية الاستثمار في العراق في ظل تضاؤل المخاوف والهواجس السياسية، وأتمنى ان تكون مدخلاً لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين وتوثيق العلاقة بينهما من خلال المدخل الاقتصادي.

