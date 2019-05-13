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استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تحالف الإصلاح والإعمار ورئيس تيار الحكمة بجمهورية العراق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. (طالع ص 02)

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس رئيس تحالف الإصلاح والإعمار ورئيس تيار الحكمة بجمهورية العراق سماحة السيد عمار الحكيم والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وتم خلال اللقاء بين سمو ولي العهد والحكيم استعراض أهم المستجدات والتطورات على الساحة العراقية، وأشاد سموه بسماحته وبمساعيه الحميدة التي يبذلها لتوحيد الصف العراقي وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكداً أن استقرار العراق وأمنه هو استقرار للمنطقة، ومتمنيا سموه للعراق التقدم والازدهار واستعادة دوره الحضاري بين أشقائه. وأكد سماحة السيد الحكيم ان اجتماع اللجنة المشتركة بين العراق والكويت دليل على رغبة الشعبين في تطوير العلاقات، وقال خلال لقاء مفتوح مع الإعلاميين نظمته جمعية الصحافيين أمس: فككنا منظومة داعش بالكامل ولكن قد توجد بعض الخلايا النائمة للتنظيم في بعض المدن، مؤكداً انه لا عودة للإرهاب الذي يعبث بأمن العراق.

واضاف ان العراق يتجه الان الى استثمارات كبيرة، داعيا رجال الاعمال الكويتيين الى الاستثمار في العراق.

وعن التطورات الاخيرة بين اميركا وايران قال الحكيم ان واشنطن انتقلت من الضغط على طهران الى سياسة الخنق التي قد تفضي الى توقف تصدير النفط وبالتالي خفض الانتاج.

واضاف ان ايران لن تقبل الذهاب الى الهاوية بمفردها وهذا سيؤثر سلبا على المنطقة، مشيرا الى ان العراق يسعى جاهدا لتخفيف حدة الصراع الاميركي- الايراني.

واكد ان للكويت دوراً قوياً لتشعب علاقاتها وباستطاعتها ان تلعب دورا للتخفيف من حدة التوتر بين واشنطن وطهران ونتمنى ان نشهد تعاونا كويتيا - عراقيا في هذا الاطار وان يكون لنا دور مشترك لحل تلك الازمة.

ولفت الى ان التصعيد الاميركي- الايراني سيؤثر على الامن والسلم الاقليميين، وقال ان اي خلل في المنطقة سيأتي بنتائج ومضاعفات خطيرة.

وعن العلاقات الكويتية- العراقية اوضح الحكيم ان هناك ارادة عراقية لانجاز وانهاء الملفات الكويتية، مؤكدا ان هناك تطورات ملحوظة سيتم اطلاع الشعبين عليها فور انتهاء المفاوضات.