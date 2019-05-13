الأولى

اكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان هناك توافقا كويتيا - عراقيا على حل العديد من القضايا العالقة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

واعرب الجارالله في تصريح لـكونا عقب افتتاحه الاجتماع الوزاري السابع للجنة الكويتية - العراقية المشتركة عن تطلعه لتوقيع الوفدين الكويتي والعراقي على عدد من الاتفاقيات بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها. وقال ان هناك جولة أخرى من المباحثات الثنائية سيترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، معربا عن ثقته الكبيرة في ان تسهم تلك المباحثات بدفع العلاقات لمزيد من التعاون وتطوير مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. (طالع ص 03)

وكشف عن 5 وثائق ستوقع من قبل ممثلي البلدين، بالإضافة إلى محضر متفق عليه بين الجانبين تشمل جميع أوجه التعاون بهدف البناء على ما تم انجازه في الاجتماعات السابقة.

وأعرب الجارالله عن الارتياح من الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات والتعاون الذي أبداه الوفد العراقي حول الموضوعات التي تم بحثها في فرق العمل المشتركة، مشيدا بالإنجازات التي تحققت من خلال فرق العمل المشتركة. وأكد أن الاجتماع يأتي في ظروف دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة، وعليه فإنه من المهم والضروري مد جسور التواصل مع الاشقاء لتعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين.

وكانت الاجتماعات التحضيرية للدورة السابعة للجنة المشتركة الكويتية - العراقية انطلقت امس حيث اكد الجارالله خلال كلمته أن عقد هذه الدورة يعكس حرص قيادتي البلدين على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة ومتطورة، متطلعا إلى أن تحقق هذه الدورة ما يأمل فيه الجانبان من فتح آفاق جديدة للعلاقات بينهما.

من جانبه أكد الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية العراقية السفير نزار خيرالله أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على عقد الاجتماعات، مؤكدا دعم القيادة السياسية في العراق لأعمال اللجنة، والتطلع إلى فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، ومشيدا بما تقدمه الكويت من دعم العراق مستذكرا تنظيمها مؤتمر إعادة الإعمار، ومتمنيا أن يشكل الاجتماع الحالي للجنة فرصة لبحث المشاريع الاستراتيجية التي يتطلع اليها الطرفان للوصول إلى الشراكة المأمولة.