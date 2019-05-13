الأولى

وجوه متوالفة وقلوب متخالفة هذا ما أسفر عنه الاجتماع الذي عقده النواب امس بعد رفع الجلسة الخاصة بمناقشة قانون العفو الشامل عقب اعتذار الحكومة عن عدم الحضور، حيث كشفت مصادر لـ النهار ان الاجتماع لم يسفر عن شيء، وان بعض النواب لم يقولوا شيئا، بل فضلوا الصمت والخروج وكأنهم قد ابرأوا ذممهم بحضور الجلسة وكفى. المصادر أوضحت ان النواب المجتمعين لم يتفقوا على قرار، او بالأحرى لم يريدوا ان يحرجوا بعضهم بضرورة الاتفاق على قرار يواجهون به عدم حضور الحكومة الجلسة، لانهم يعلمون ان هذا لن يحدث لأنهم متفقون على قانون العفو الشامل فقط وليس أمراً آخر كالتصعيد ضد الحكومة. واضافت ان النائب عبدالكريم الكندري لم يجلس بل قال للمجتمعين: ان مواقفكم ستتضح خلال الاستجواب يوم الثلاثاء، ثم مشى. وقالت المصادر: إن عددا من الاقتراحات قيلت في الاجتماع، منها عدم حضور جلسات الميزانيات، او الحضور مع رفض الميزانيات، ورفض أي احالة سيتم طلبها لاستجواب رئيس الوزراء لأي جهة، والتوقيع على كتاب عدم التعاون.

وأفادت بان من لم يحضروا الاجتماع ممن وقعوا الطلب، لديهم تحفظ بسبب غياب التخطيط والتنسيق وضبابية الأهداف في التحركات التي يقودها النائب محمد المطير، الأمر الذي يقود الى تعقيد الملفات المهمة التي يحملها، ويؤدي الى زيادة الانقسام بين النواب بما يخدم مصلحة الحكومة.

وكان رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري رفع الجلسة الخاصة امس لعدم اكتمال النصاب وإبلاغ الحكومة رئيس مجلس الأمة بعدم حضورها.

وقال الكندري في تصريح صحافي عقب رفع الجلسة نظرا لتواجد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خارج البلاد، قمت برفع جلسة المجلس الخاصة لعدم اكتمال النصاب وإبلاغ الحكومة رئيس مجلس الأمة بعدم حضورها.

من جهته قال رئيس مركز التواصل الحكومي بالامانة العامة لمجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان الحكومة لم تحضر الجلسة الخاصة بالعفو الشامل والتي تقدم عدد من اعضاء مجلس الامة بطلب لعقدها بسبب عدم التنسيق معها مسبقا كما هو معهود عند طلبات الجلسات الخاصة.

وقال المزرم في تصريح صحافي: إن الحكومة تحرص دائما على التعاون والتنسيق مع مجلس الامة في مجمل القضايا، سعيا لتحقيق كل ما من شأنه مصلحة البلاد، وهو ما لم يتم التنسيق بشأنه في طلب الجلسة الخاصة بمناقشة العفو الشامل مما ترتب عليه اعتذار الحكومة عن عدم الحضور.

واضاف المزرم أنه سبق ان تمت مناقشة اقتراحات قانون العفو الشامل خلال الفصل التشريعي الحالي، ورفعت اللجنة التشريعية البرلمانية تقريرها بعد الاطلاع على آراء الجهات المعنية المختلفة بما فيها السلطة القضائية وكانت نتيجة التصويت عدم الموافقة على التقرير وعلى الاقتراح.

من ناحيته، اعتبر النائب محمد المطير موقف الحكومة استخفافا بالنواب واستهزاء بالدستور، داعيا الى رحيلها وتقديم عدم التعاون معها.

وعلق النائب أسامة الشاهين بقوله : ليس من المنطق ولا العقل معاقبة المجلس بعد ان تتخلى الحكومة عن واجبها في حضور الجلسات، وأفعال الحكومة ستكون لها ردود افعال تساويها بالقوة في الفترة المقبلة.

ولفت الى ان هناك نوابا سابقين تقدموا في العام 2009 بمقترح تعديل اللائحة، بما يتيح انعقاد الجلسات من دون اشتراط حضور الحكومة بعد اكتمال النصاب وتم تبنيه من نواب حاليين لكنه مازال في اللجنة التشريعية.

ووصف النائب محمد الدلال موقف الحكومة بانه حالة من عدم التعاون وعدم احترام الدستور رغم انها دائما ترفع شعارات التعاون والتنسيق بين السلطتين وفق المادة 50 من الدستور، مضيفا: ان شاء الله تتغير المواقف الحكومية بالمرحلة القادمة، متوقعا تأزم العلاقة بين السلطتين وان تكون الايام المقبلة مزعجة للعلاقة بين السلطتين على خلفية عدد من القضايا كالعفو الشامل والميزانيات.

اما النائب حمدان العازمي فقال طلبت في الاجتماع النيابي اتخاذ موقف صارم بعدم التعاون مع الحكومة وتعليق الميزانيات، مضيفا: الله يعين الاخوان اللي بره والذين يعلقون الآمال على مجلس الامة لحل مشاكلهم.

وقال النائب عبدالوهاب البابطين: بسبب عدم احترام حق النواب في طلب جلسة خاصة و عدم اكتراث الحكومة بمناقشة القضايا العامة و حسمها فإنني اكرر إعلاني عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في استجوابه الذي من المفترض أن يناقش في جلسة الثلاثاء.