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فقدت البورصة أمس، حوالي 629 مليون دينار من قيمتها السوقية الرأسمالية خلال جلسة واحدة ما يعادل أكثر من ملياري دولار، لتستقر عند مستوى 32.874 مليار دينار بنهاية تداولات أولى أيام الأسبوع، مقابل 33.503 مليارا بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وقد تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، أمس، لتسجل أكبر هبوط لها في 2019، بضغط من التوترات السياسية التي تُحيط بالمنطقة والصراعات الإقليمية بين أميركا وإيران من جهة، وأميركا والصين من جهة أخرى. وقد أنهى المؤشر العام للبورصة الجلسة بتراجع قدره 1.92 في المئة عند مستوى 5691.99 نقطة خاسراً أكثر من 111 نقطة، كما تراجع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 1.09 و 2.22 في المئة على الترتيب.

وأشار محللون إلى أن الصراع التجاري الدائر بين الولايات المتحدة الأميركية والصين وغموض ما سيُسفر عنه المشهد النهائي لهذا الصراع يُلقي بظلاله على الأسواق العالمية بشكل عام وأسواق منطقة الشرق الأوسط في ظل التحرك العسكري الأميركي في منطقة الخليج ضد إيران والذي تأثرت به سلباً أسواق المال في دول المنطقة.