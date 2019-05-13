الأولى

قدرت مصادر مالية لـالنهار الوفر الذي تحقق في أقل من 3 سنوات منذ إقرار زيادة أسعار الوقود في سبتمبر 2016 وحتى الآن بـ90 مليون دينار، مقابل 360 مليوناً كان متوقعاً توفيرها ، بمتوسط سنوي يصل إلى 120 مليوناً. وأشارت المصادر إلى أن زيادة أسعار البنزين لم تؤد الى خفض الاستهلاك سوى بنسبة طفيفة لا تتجاوز الـ 1% ولكنها ادت الى تحول كبير في النمط الاستهلاكي، وتحديدا الانتقال من الخصوصي 95 اوكتين الى الممتاز 91 اوكتين. ولفتت إلى ان استهلاك منتج الخصوصي كان في حدود 9.1 ملايين لتر يوميا، بنسبة 81% من اجمالي الاستهلاك ، وبعد رفع الاسعار انخفض الى 4.6 ملايين لتر يوميا، بنسبة 42% من اجمالي استهلاك منتجات البنزين، وفي المقابل ازداد استهلاك منتج الممتاز من 1.8 مليون لتر يوميا، اي بنسبة 17% من اجمالي الاستهلاك الى 6.7 ملايين لتر يوميا، ليصبح المعدل 57% من اجمالي الاستهلاك، فيما انخفض استهلاك منتج الالترا 98 اوكتين من 2% الى 1% من اجمالي استهلاك منتجات الجازولين.

وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة أسعار البنزين اعتبارا من أول سبتمبر 2016 بمتوسط 60% مع مراجعة هذه الأسعار اعتبارا من شهر ديسمبر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية.

وعلى هذا الأساس أصبح سعر البنزين الممتاز 85 فلسا بدلا من 60 فلسا بنسبة ارتفاع 41% والخصوصي 105 فلوس بدلا من 65 فلسا ليرتفع بنسبة 61%، والألترا 165 فلسا بدلا من 90 فلسا بنسبة ارتفاع 83%. وحلّت الكويت في المركز الأول عربياً والثالث عالمياً ضمن قائمة أرخص الدول في أسعار البنزين بسعر 35 سنتاً للتر، اي بما يعادل 105 فلوس. وأظهرت قوائم الأسعار في دول الخليج في وقت سابق ، أن الكويت باتت الأرخص في أسعار البنزين الممتاز تحديداً.