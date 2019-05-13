الأولى

أعلن بنك الخليج ان الهيئة العامة للاستثمار أعلنت رغبتها في تغيير الهدف من تملكها حصة في أسهم البنك إلى «بيع تلك الحصة».( طالع ص 7)

وأضاف البنك في بيان للبورصة، أن «الهيئة» تمتلك حصة مباشرة في أسهم رأس المال بنسبة 16.081 في المئة، وبعدد إجمالي يُقدر بنحو 490.157 مليون سهم.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بتكليف وكيل بيع عن «الهيئة» لإتمام مهمة بيع حصتها في أسهم البنك. وبحسب البيانات المُتاحة على موقع البورصة، فإن «الهيئة» تمتلك حصة بنسبة 20.21 في المئة في رأسمال بنك الخليج، وذلك حتى تاريخ 28 يناير 2019.

