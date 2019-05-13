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عواصم - الوكالات: حذر قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي الولايات المتحدة من أنها «لاتملك القدرة أو الجرأة على شن حرب على إيران» مؤكدا أن «حاملات الطائرات الأميركية ليست محصنة» في حين دعا الرئيس الايراني حسن روحاني الى الوحدة في مواجهة ما وصفها بـ«حرب غير مسبوقة» تتعرض لها الجمهورية الاسلامية.

ونقلت وكالة «فارس» الايرانية للأنباء، عن سلامي قوله امس خلال اجتماع مغلق في مجلس الشورى (البرلمان) إن إرسال حاملة طائرات أميركية إلى المنطقة ليس سوى حرب نفسية، تسعى أميركا من ورائها لتخويف الشعب وبعض المسؤولين العسكريين من وقوع الحرب. بدوره أكد قائد القوة الجوية في الحرس الثوري أمير حاجي زادة أن «القوات الأميركية في المنطقة تقع بالكامل في مرمى الصواريخ الإيرانية وأي تحرك حقيقي للقوات الأميركية ضد إيران سيقابل بضربات مباشرة كما أن السفن الحربية الأميركية هدف سهل لنا وصواريخنا قادرة على تدميرها» مشيرا إلى أن «التموضع الأميركي بكل أشكاله في المنطقة أصبح فرصة».

الى ذلك دعا الرئيس الإيراني إلى الوحدة لتجاوز الظروف التي قال إنها ربما تكون أصعب من الأوضاع خلال الحرب مع العراق في الثمانينيات ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله «ضغوط الأعداء حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا الإسلامية».من جهته قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مهلة الشهرين التي حددتها إيران للأوروبيين للوفاء بالتزاماتهم في إطار الاتفاق النووي أمر محسوم وإنه بانتهائها ستبدأ إيران إجراءات لتقليل التزامها بالاتفاق بينما وصف وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لو دريان تهديدات إيران بأنّها «ردّ فعل سيّئ» داعياً طهران إلى إظهار «نضج سياسي».