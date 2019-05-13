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أعلن الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط ياسين الياسين، إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال من دون عناء الذهاب إلى المدرسة.

وقال الياسين، إن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجه الحكومي نحو خلق بيئة إلكترونية فعالة تسهم في سهولة إنجاز الخدمات وفق معايير الحوكمة الإلكترونية وسرية تداول المعلومات، وذلك بعد أن قامت إدارة نظم المعلومات بإنجاز الخدمة واعتمادها من قطاع التعليم العام. وأضاف الياسين أن الخدمة تتيح لولي الأمر أن يرفع وثائق ومستندات التسجيل إلى الروضة مثل البطاقة المدنية، والصورة الشخصية، وشهادة الميلاد، وصورة الجنسية، إلى جانب إدخال جميع البيانات الخاصة بالطفل من دون مراجعة رياض الأطفال، مشيراً إلى حرص وزارة التربية على استكمال ميكنة الخدمات الإلكترونية للمراجعين والطلبة وأولياء الأمور وفق توجيهات مجلس الوزراء والقيادة العليا في الدولة.