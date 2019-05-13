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ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الاحمد امس الاجتماع الثامن للمجلس.

وقالت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في بيان صحافي إن الاجتماع بحث آخر التطورات بشأن دراسة تطوير وإصلاح الادارة الحكومية، كما ناقش عملية إصلاح التعليم وفق استراتيجية متوافقة مع رؤية «كويت جديدة 2035».

وأضاف البيان أن المجلس تناول موضوع التخصيص وعناصره الأساسية وإيجابياته وسلبياته، انطلاقا من كون مشاركة القطاع الخاص تعتبر عنصرا أساسيا من عناصر الخطة الإنمائية الثالثة.

وذكر أن الشيخ ناصر صباح الاحمد ترأس امس أيضا اجتماعا خاصا لبحث مشروع الطاقة البديلة بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ومشاركة وزيري المالية والنفط وممثلي مؤسسة البترول، حيث تمت مناقشة أهمية الاستفادة من الطاقة البديلة ماليا وبيئيا باعتبار المشروع أحد محاور رؤية «كويت جديدة 2035».