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أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح امس قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة ودراسة رسوم خدمات التراخيص الطبية والمجلس الطبي العام.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي: إن القرار يشمل تقييم ومراجعة ودراسة رسوم خدمات التراخيص التي تقدمها مختلف إداراتها والصادرة بموجب القرارين الوزاريين 53 و54 لسنة 2019. وأوضحت أن القرار يتضمن تقديم اللجنة الاقتراحات والتوصيات اللازمة بشأنها ودراسة جميع الأوراق والملاحظات المتعلقة بالموضوع والواردة من الجهات ذات الصلة.

من جانب آخر كشف وزير الصحة عن تطبيق «الوصفة الالكترونية» بعد رمضان في مستشفى مبارك الكبير والمستشفى الاميري بشكل تجريبي تمهيدا لتعميمها على بقية المستشفيات مستقبلا.

وقال في تصريح صحافي على هامش غبقة الجمعية الطبية الكويتية إن «الوصفة الالكترونية» نظام يهدف الى صرف الدواء للمرضى عبر نظام إلكتروني يهدف الى تنظيم عملية صرف الأدوية ومنع الهدر، كما سيكشف هذا النظام كمية الأدوية الموجودة في الصيدليات وربطها بالمستودعات الطبية.

واضاف: وسيقنن ذلك الميزانية الخاصة بالأدوية وسيحافظ على المال العام، كما يسهم في معرفة الأدوية التي صرفت للمريض وذلك للحدّ من الأعراض العكسية والتفاعلات الدوائية، وتنبيه المريض عبر رسائل نصية بصرف الدواء بالمكان الذي صرف منه فضلا عن تنبيهه الى قُرب نفاد كمية الدواء الذي صرف له ليقوم بصرف دواء جديد.

واعلن تطبيق الملف الالكتروني بجميع المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية قريبا، وتوحيدها في ملف واحد ، منوها الى ان إلزام الاطباء والهيئة التمريضية والطبية المساندة بدورات الانعاش القلبي والرئوي يصب في مصلحة المرضى.